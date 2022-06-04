Rusya Donbas’ta duracak mı? Ukrayna’da 5 yeni senaryo

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Ukrayna ve Rusya’daki askeri uzmanlar, savaşın Donbas’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle bitmeyeceğini dile getirirken, savaşın bir sonraki 100 günü için 5 yeni senaryo yazılmaya başlandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı eski sözcülerinden Albay Vladislav Seleznev, olası 5 yeni senaryonun haziran sonlarında Ruslar tarafından sahneye konacağını belirterek, “Rusya bağımsızlıklarını tanıdığı Donbas bölgesinde ayrılıkçı Lugansk oluşumunun topraklarını yüzde 95 oranında işgal etti. Severodonetsk şehrinin düşmesiyle ikinci ayrılıkçı bölge Donetsk istikametinde ikinci cephe kapısı açılıyor. On binlerce askeri buraya yığan Rusya, Donbas’ı savunan Ukrayna birliklerini kuşatma peşinde. Açılacak yeni Donetsk cephesinde sırasıyla Slavyansk ve Krematorsk şehirleri hedef yapılacak. Böylece Donetsk’te 2015’te oluşturulan savunma hattı arkadan vurulmak istenecek. Bu durumda kuvvetlerimiz maalesef Ukrayna içlerine, Zaporojye bölgesi istikametinde çekilmek zorunda kalabilir” değerlendirmesini yaptıktan sonra ileriye yönelik birinci senaryoyu dile getirdi.

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Ukraynalı askerler Donbas’ta direnmeye çalışsa da Ruslar yoğun saldırılara devam ediyor.

DENİZDEN KOPARMA PLANI

Rusların Ukrayna’nın doğusundan sonra güneye yöneleceklerini söyleyen Albay Seleznev, “Ruslar, Herson ve Zaporojye bölgelerinde işlerini tamamlamadığını düşünüyor. Donbas’ın işgalinden sonra bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirmek isteyeceklerdir. Bunun yanı sıra Odesa yolunda Mikolayev liman şehrini ele geçirmeye çalışacaklar. Ardından yeterince yedek asker toplayarak karadan ve denizden Odesa’yı işgal etmeye yeltenebilirler. Odesa’nın düşmesi durumunda Moldova’daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester’e kadar uzanarak Ukrayna’yı denizden tamamen kesmeyi hedefliyorlar” dedi.

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HARKoV’a YÜRÜME PLANI

Ukrayna’daki askeri uzman Albay Sergey Grabskiy, Rusların Donbas sonrası tekrar Harkov şehrini ele geçirmeyi deneyeceklerini söylüyor. Putin’in Harkov’i Rus şehri saydığını hatırlatan Grabskiy, “Harkov, Rusya sınırına çok yakın. Son haftalarda Ukrayna ordusu, Rus birliklerini sınıra doğru püskürtmüş olsa da bu geçici. Donbas operasyonu tamamlanınca tıpkı 24 Şubat’ta olduğu gibi tekrar buraya yöneleceklerini düşünüyorum. Endüstri merkezi Harkov’u pas geçmeleri mümkün değil” yorumunu yaptı.

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HEDEF DNIPRO OLABİLİR

Rusya’daki Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov ise Rusya’nın Donbas sonrası yeni hamleyi Ukrayna ortasında bulunan Dnipro şehri istikametinde yapacağını dile getiriyor. Markov, “Rus ordusu artık Donbas sınırında duramaz. Ukrayna’nın geriye kalanı bizim azılı düşmanımız olacağı için ordularımız Dnipro şehri istikametinde ilerleyecektir. Dnipro’dan sonra hedef Harkov, Kiev ve Odesa olmalı” görüşünü dile getirdi.

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KİEV’E TEKRAR YÜRÜYEBİLİRLER

En tehlikeli senaryo Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motuzyanik tarafından ortaya atıldı. Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını ele geçirme fikrinden vazgeçmediğini dile getiren Motuzyanik, “Putin, tüm Ukrayna’yı ele geçirme fikrinden vazgeçmiş değil. Donbas sonrası savaşın başında yapamadığını yani, başkent Kiev’i yeniden ele geçirmeyi deneyecektir. Bu defa kendisine göbeğinden bağlı Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’yu da savaşa dahil olmaya ikna ederek, ikisi birden üzerimize yürümeyi deneyecek. uzun kuşatmayla yıpratarak, teslim olmamızı isteyeceklerdir” dedi.

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BARIŞ SAĞLANABİLİR

Siyasi gözlemciler, askeri uzmanlardan farklı olarak beşinci bir senaryo üzerinde duruyor. Buna göre Ukrayna ordusuna ülkenin doğu ve güney cephelerinde ciddi kayıplar verdirmeyi planlayan Ruslar, Kiev yönetimini yaklaşık üç ay sonra, “toprak karşılığında barış” formülüyle masaya oturtmayı planlıyor. Savaşın masada Kırım ve Donbas bölgesinin Rusya’ya resmen devredilmesiyle sona erebileceği dile getiriliyor.