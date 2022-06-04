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Türkiye'den ABD'ye 'biz giriyoruz' telefonu

#Tel Rıfat#Münbiç#Operasyon
Türkiyeden ABDye biz giriyoruz telefonu

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde özellikle Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik olası operasyon mesajını, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield’e iletti. Thomas-Greenfield’ı telefonla arayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, “Hayati milli çıkarlarımız için gerekeni yaparız” dedi.

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Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem de Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) açıklamalarıyla, Suriye’nin kuzeyinde özellikle Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik olası operasyon mesajı, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’e iletildi.

ÖNCE TEŞEKKÜR SONRA KAYGI

Önceki gün Hatay’da Suriye’deki iç savaştan kaçan mültecilerin barındığı yerleri ziyaret eden Thomas-Greenfiled, Türkiye’nin Suriye’deki ihtilafa 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etti. Ancak ABD Daimi Temsilcisi, son dönemde Türkiye’nin gündeminde olan Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir yeni operasyondan kaygı duyduklarını belirtti.

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VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Thomas-Greenfield’in bu sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Thomas-Greenfield’le bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi şu sözlerle duyurdu: “Daimi temsilci Thomas-Greenfield’ın kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019’da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, saldırılara Türkiye’nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır.”

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RUSYA'DAN İTİRAZ

Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için Suriye’de planladığı güvenli bölge harekât planlarına Rusya’dan “Şam’dan izni alınmadan yasa dışı sayılır” diye açıklama geldi. Ukrayna’yı işgal eden Rus’yanın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin meşru Suriye yönetimiyle anlaşmadan, davet almadan tek taraflı girişeceği harekat Suriye’nin egemenlik ve bağımsızlığının ihlali sayılır. Bölgedeki gerilim dikkate alındığında Ankara’nın doğru karar vereceğini umut ediyoruz. Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Ancak Suriye toprak bütünlüğüne saygılı olacağına dair beyanlarını da hatırlatma gereği duyuyoruz” denildi. Nerdun HACIOĞLU

 

 

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#Tel Rıfat#Münbiç#Operasyon

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