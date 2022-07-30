Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Haberin Devamı

Muhteşem bir coğrafyada yer alıyor Türkiye… Özellikle söz konusu yaz tatili olunca hem yurt içi hem de yurt dışındaki seyahat severler için pek çok seçenek sunuyor. Peki sıcakların bunaltmaya başladığı şu günlerde büyük tatil yörelerinin kalabalığına karışmak yerine tarihi dokusu, doğa manzaraları ve sakinliğiyle ön planda olan kasabalarda keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Bir düşünün: Tertemiz bir havayı soluyarak günü karşılamak, sevecen insanlarla vakit geçirmek, organik ürünlerle beslenmek ve harika plajlarda yüzmek… Tüm bunların hepsi Türkiye’nin sahil kasabalarında mevcut. Peki ama en güzelleri hangileri?

Bu soruyu gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Erdoğan Gümüş ve Bahar Gündoğdu’na sordum. 4 bölgeden hepsi birbirinden harika 10 sahil kasabasını önerdiler. Üstelik bazılarında kamp seçeneği de mevcut...



MARMARA’NIN GÜZELLERİ

Haberin Devamı

Tarihi kasabada deniz tatili: Trilye / Bursa

Bursa’nın en özel balıkçı kasabalarından biri Trilye… Burada deniz kenarında ya da şehrin sokaklarında sakin ve huzurlu vakit geçirmeniz garanti.



“Trilye’ye hakim tepede bulunan çay bahçesinden muhteşem deniz manzarasına bakarken kahvelerinizi yudumlamak tüm yorgunluğunuzu unutturacak” diyen Bahar Gündoğdu, kasabada gezilmesi gereken yerlerle ilgili şu önerilerde bulundu:



“Kahvelerinizi içtikten sonra hemen kendinizi Trilye’nin dar sokaklarından merkezine doğru bırakın. Sonra da en uçtaki sahilinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarın. Balık yemeden, muhteşem gün batımını görmeden asla dönmemenizi önerim. Eğer konaklamak isterseniz uygun fiyatlı olan deniz manzaralı küçük pansiyonları tercih edebilirsiniz. Fiyatlar gecelik 400-500 lira arasında değişiyor.”







Balıkçı kasabasında kamp keyfi: Kıyıköy / Kırklareli



Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor. Bunlardan en güzeli Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan şirin balıkçı kasabası Kıyıköy…

Haberin Devamı

Bahar Gündoğdu, “Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulmuş adeta saklı bir cennet” dedi ve ekledi:

-- Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi de anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası fotoğraflanmaya değer. Kıyıköy’de ücretli ya da ücretsiz kamp yapabileceğiniz pek çok yer de bulunuyor. Benim favorim Korsan Koyu'nun çevresi.

-- Çadır fiyatları geçen yıl 100 liradan başlıyordu. Bu yıl biraz zam gelmiş olabilir. Aynı zamanda bungalov evlerde de kendinize harika yerler bulabilirsiniz. Kıyıköy’de konaklama bedeli iki kişi için gecelik 600-700 lira arasında değişiyor. Üstelik hepsi denize yürüyerek gidebileceğiniz mesafede.







Saklı cennet: Sokakağzı / Çanakkale

Haberin Devamı

Adını koydaki Sokak Deresi’nin döküldüğü yerden alan Sokakağzı, Çanakkale’de hâlâ bakirliğini koruyan ve çok fazla bilinmeyen yerlerden biri. 1950’li yıllarda bölgede sadece zeytin zamanı kullanılan taş evler vardı. Şimdi ise turizmin gelişmesiyle bölge daha cazip hale geldi ve tam bir turistik kasabaya dönüştü.

Nurgül Büyükkalay, Sokakağzı’nın kumluk ve geniş bir plajı olduğunun hatta koyda bir dalış okulunun da bulunduğunun altını çizdi ve şu bilgileri paylaştı:

-- Sokakağzı’na ulaşmak için Assos’tan Babakale’ye doğru giden yolu kullanmanız gerekiyor. 'Koyunevi' tabelasını gördüğünüz zaman sahile doğru inerek Sokakağzı’na ulaşacaksınız. Karşınıza Midilli Adası’nın uzansanız dokunacakmışsınız hissini uyandıran manzarası çıkacak.

Haberin Devamı

-- Sokakağzı’nın harika bir denizi var ve isterseniz günübirlik dalış turlarına da katılabilirsiniz. Ayrıca tahta masalı, çardaklı ve samimiyetini koruyan restoranlarında da mutlaka taze deniz ürünlerini tatmanızı öneririm. Sahil boyunca sıralanan küçük oteller, pansiyonlar, kamp alanları bulunuyor. Konaklama fiyatları da iki kişi için gecelik 600 liradan başlıyor.”



KARADENİZ’İN KIYISINA DİZİLİ KASABALAR

‘Parlak şehir’: Akçakoca / Düzce

Ankara ve İstanbul’un tam ortasında ‘parlak şehir’ olarak biliniyor Akçakoca…

MÖ 650 yıllarında, güçlenen Lidyalılar bölgeyi egemenlik altına alıyor ve ‘Dia’ isimli bir kent kuruyor. Dia, ‘parlak’ demek.

Daha sonra bölgede Bizanslıların egemenliği görülüyor. Poli (şehir) anlamına gelen sözcüğün de eklenmesiyle, buranın adı ‘Diapolis’ oluyor, yani ‘parlak şehir’. O gün bugündür de Akçakoca böyle anılıyor.

Haberin Devamı

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere özel araçla yaklaşık üç saatlik mesafede olması nedeniyle de hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.





“Kasabada ve yakın çevresinde ücretli veya ücretsiz plajlar bir hayli fazla” diyen Erdoğan Gümüş, “Ceneviz Kalesi Plajı, Akyaka Plajı, Ayazlı Plajı, Limancık Plajı listenin en başında olanlar. Hepsinde tuvalet ve duş gibi alt yapı imkânları bulunuyor” diye de ekledi ve şu önerilerin altını çizdi:

-- Akçakoca’nın tarihi geçmişine ışık tutacak, yapımı yaklaşık 150 yılı aşkın evlerden oluşan ve günümüzde korumaya alınan 'Yukarı Mahalle'nin sokaklarında mutlaka gezintiye çıkmalısınız. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve adeta kentin simgesi haline gelen Akçakoca Ceneviz Kalesi de görülecek yerler listenizde olmalı. Akçakoca’ya 11 kilometre mesafedeki Aktaş Şelalesi ve doğa yürüyüşçülerinin de tercih ettiği rotalardan biri olan Kurugöl Kanyonu da görmeden dönmemeniz gereken yerlerden.

-- Akçakoca’nın konaklama yönünden de seçenekleri bir hayli fazla. Günlüğü 300 liradan başlayan ekonomik apart otel ve pansiyonlar olduğu gibi, günlüğü (oda + kahvaltı) kişi başı 500-1000 lira arasında değişen oteller de bulunuyor.







Plajıyla ön plana çıkıyor: Filyos-Çaycuma/ Zonguldak



Zonguldak’ın Çayçuma ilçesine bağlı Filyos, Batı Karadeniz’in küçük ve şirin bir balıkçı kasabası. Zonguldak il merkezine 25, Çaycuma ilçesine 10, Ankara’ya 270, İstanbul’a ise 420 kilometre mesafede yer alıyor. Denizi, sahili, gün ışığına çıkarılması beklenen antik tiyatrosu ve sıcakkanlı insanlarıyla adeta saklı bir cennet…



Erdoğan Gümüş, “Kasabanın önünde uzanan Filyos Plajı; deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını en güzel çıkaracak adreslerin başında geliyor” dedi ve şöyle devam etti:



“Filyos’a etrafınızı saran yemyeşil vadilerin arasında süren keyifli bir yolculuğun sonunda ulaşıyorsunuz. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehre yakın mesafede oluşu da büyük avantaj. Burası öyle özel bir yer ki bağrında Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kenti (Tios) barındırıyor. Konaklama için en uygun seçenek ise günlüğü 500-800 lira aralığındaki değişen Çayçuma’daki oteller.”







Batı Karadeniz’in incisi: Amasra / Bartın

Batı Karadeniz’de Bartın’ın sınırı içinde olan ve İstanbul’a 5,5 saat uzaklıktaki Amasra güzelliğiyle birçok medeniyeti etkileyen bir sahil kasabası. Zamanında Roma’dan Osmanlı’ya kadar birçok imparatorluğun da hâkimiyeti altında kaldı. Günümüzde 5 bin civarı olan nüfusu, Roma döneminde 20 binden fazlaydı. Bugün ise tarihi, doğası ve yemekleriyle özellikle yerli turistlerin gözbebeği olmaya devam ediyor.



“Amasra aslında küçük ama bir o kadar da şirin bir kasaba… Batı Karadeniz’in enfes bir liman kenti” diyen Didem Mutçalıoğlu, “Kasaba, denize doğru uzanmış bir burun üzerine kurulu. iki yanında da korunaklı limanlar bulunuyor. Hatta köprü ile bağlandığı bir adası bile var” bilgilerini paylaştı ve ekledi:





-- Ayrıca Amasra’nın taptaze balıklarından ve meşhur salatasından yemeden dönmemenizi öneririm. Üstelik hem yemek hem de konaklama için her keseye uygun birçok seçenek de mevcut. Kamp yapmak ya da karavanla konaklamak isteyenler için de çevrede harika yerler var.









-- Amasra’nın dar sokaklarında gezerken buranın binlerce yıllık tarihi de size eşlik ediyor. Örneğin, Bizans döneminde yapılan Ceneviz ve Osmanlı döneminde de kullanılan kale ve çevresini gezip, ana karayı Boztepe’ye bağlayan Kemere Köprüsü’nden geçip, Osmanlı döneminden kalma Çekeciler Çarşısı’nı dolaştığınızda farklı dönemlere ışınlanabilirsiniz.-- Gelmişken denize girmeden dönmek de olmaz. Bunun için de merkezdeki Büyük ve Küçük Liman plajlarından ya da 20 dakika uzaklıktaki Çakraz, İnkumu, Bozköy veya Akkonak plajlarından birini tercih edebilirsiniz.

Ordu’nun Perşembe ilçesi Karadeniz’in en güzel sahil kasabalarından biri. Aynı zamanda da ‘citta slow’ yani ‘sakin şehir’ unvanına sahip. Ordu’ya 13 kilometre uzaklıktaki Vona Yarımadası’nda yer alan Perşembe, hem merkezinin hem de çevresinin güzelliğiyle oldukça dikkat çekici.

Didem Mutçalıoğlu, “Perşembe, tam bir balıkçı kasabası” derken, “Yason Burnu ve Hoynat Adası buraya gelince kesin gidip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor” diye ekledi.

“Yason Burnu, ucundaki deniz feneri, kilisesi ve şahane doğasıyla çok hoş bir yarımada. Hoynat Adası’nın en büyük özelliği ise üzerinde Fenikelilerden kalma bir yapı olması. Buranın bir başka özelliği de ‘tepeli karabatakların’ Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olması. Seyir noktasında müthiş bir Karadeniz manzarası sizi bekliyor. Ayrıca çevrede yürüyüş yapılacak çok güzel alanlar da var. Ayrıca Perşembe’de konaklama yapılacak çok fazla seçenek de bulunuyor. Hem kamp yerleri hem de pansiyon ve butik oteller mevcut. Üstelik hepsi çok da uygun fiyatlı ve şahane manzaralı.”







EGE VE AKDENİZ’İN BÜYÜSÜ

Fotoğraf tutkunlarının adresi: Foça / İzmir

Balıkçı teknelerinin tablo gibi dizildiği, taş evleriyle görenleri hayran bırakan şirin bir balıkçı kasabası Foça… Özellikle fotoğraf tutkunları gruplar halinde Foça’ya gelerek, görüntüleri objektifleriyle sık sık ölümsüzleştirirler. Bahar Gündoğdu da “Ben de pek çok kez sadece fotoğraf turu için Foça’ya gidenlerdenim” dedi ve Foça’da gezilecek yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Foça; kendisine has doğası ve berrak Ege deniziyle harika bir adres. Özellikle sokaklarını süsleyen taş evlerin hepsini fotoğraflamak isteyeceksiniz. Kasabaya adım attığınızda köylerde de keşfe çıkabilirsiniz. Kozbeyli, Gerenköy, Ilıpınar, Bağarası ve Yeniköy Foça’nın en güzel köyleri arasında yer alıyor. Tertemiz ve serin sularda yüzmek veya kamp yapmak için ise Sazlıca Koyu içerisinde yer alan Sazlıca Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Bir başka seçenek de İngiliz Burnu… Ücretsiz olarak kamp yapmak ve denize girmek isteyenler burayı da mutlaka listesine eklemeli.”







Dünyanın en güzel sahil kasabalarından: Akyaka / Muğla

Sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en güzel sahil kasabalarından biri Akyaka. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. Ayrıca Akyaka tam bir uçurtma sörfü cenneti. Gün boyu uçurtma sörfü yapanların havada yarattığı renkli görüntüler bile buraya gelmek için bir neden…



Didem Mutçalıoğlu, “Uçurtma sörfü adresi olması dışında Akyaka’nın bir başka özelliği ise Türkiye’de gün batımının en güzel izlenecek yerlerin başında gelmesi” ifadelerini kullandı ve ekledi:

-- Akşama doğru sahil, kamp sandalyesini kapıp güneşin batarken oluşturduğu muhteşem manzarayı izlemeye gelenlerle doluyor. Akyaka’nın ziyaretçilerine sunduğu daha çok şey var. Örneğin, arkasında yükselen yemyeşil Sakartepe ile sıra sıra dizilmiş bölgeye özgü Ula evlerinin görüntüsü gerçekten çok güzel. Buna bir de Kadın Azmağı’nın inanılmaz berrak sularıyla Akyaka’nın yanı başında akması eklenince “Tüm güzellikler burada mı toplanmış” dedirtiyor insana…

-- Konaklama ve yeme-içme olarak da her bütçeye uygun seçenekler var. Kamp ya da karavancılar için bölge oldukça ideal ve güzel yerler bulunuyor. Pansiyon ya da otele dönüştürülmüş Ula evlerinden birinde de kalmak mümkün.







Akdeniz’in en fotojeniği: Side / Antalya



Birçok uygarlığın izlerini taşıyan Side, Antalya’da yolunuzu düşürmeniz gereken en güzel yerlerden biri. Manavgat’a 7, şehir merkezine ise 80 kilometre mesafede yer alıyor. Nurgül Büyükkalay, bölgede yakalayacağınız en güzel fotoğraf karesi için günü Apollon Tapınağı’nda batırmak gerektiğini söyledi ve ekledi:





Fotoğraflar: Alamy, iStock

“Helenistik, Roma ve Bizans dönemi eserlerinin sergilendiği Side Müzesi’ni de mutlaka ziyaret edin. Side konaklama seçenekleri açısından çok zengin. İster Manavgat’ta doğanın içerisindeki bungalovlarda kalın, ister butik otellerde, isterseniz de 5 yıldızlı tatil köylerinde… Beş yıldızlı oteller haliyle biraz pahalı ama merkezdeki butik otellerde fiyatlar gecelik ortalama 600-700 liradan başlıyor.”