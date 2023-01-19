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Karne günü krize dönmesin

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#Karne#Öğrenci#ÖDÜL
Karne günü krize dönmesin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Türkiye’de 19 milyondan fazla öğrenci 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk karnesini yarın alacak. Ardından 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak.

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Ailelere, çocuklarının eve getirdiği karneye tepkisel davranılmaması uyarısında bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, “Duygularınızı kontrol edin. Onun hâlâ çocuk olduğunu ve 5-10 yıllık planları yeterince anlamadığını bilin. Büyük ödüller vermeyin. Başarısını da başarısızlığını da üstünüze almayın ve sosyal medyada karneyi paylaşmayın” dedi.

‘CEZADAN KAÇINALIM’

Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise “Karne iyiyse birlikte sevinelim, kutlayalım. Kötü not varsa çocukların olumsuz değil olumlu notlarını vurgulayalım. Cezadan kaçınalım. Ödülün de dozunu iyi ayarlayalım” ifadelerini kullandı.

 

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#Karne#Öğrenci#ÖDÜL

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