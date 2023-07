Karadeniz'i sel vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü... Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı

Haberin Devamı

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAKAN URALOĞLU, BOLU'DA SON DURUMU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağışlar sonrasında yaşanan selin vurduğu Bolu’da incelemelerde bulundu, Doğu ve Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan yollara ilişkin son durumu paylaştı, bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm ekiplerin teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinde açıklama yapan Bakan Uraloğlu, selin hemen ardından karayolu personellerinin başta olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde canhıraş çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti, 14 yolun ulaşıma açıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, son 24 saat içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya ve Rize gibi Sahil kesimdeki Karadeniz illerinde yaşanan yağışlar nedeniyle sel ve heyelan afetleri yaşadığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımıza bağlı kolluk güçlerimizle yaptığımız koordinasyonda Ankara yönünden İstanbul yönüne gidecek olan araçları, Eskişehir-Sakarya üzerine yönlendirdik. Ben buradan sizin aracılığınızla da bu yolu açıncaya kadar İstanbul istikametine gidecek olanların mutlaka Eskişehir güzergâhını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımızla biraz önce inceledik, ciddi bir malzeme gelmiş ama gece şartlarıyla halen yağış ve akış devam ettiği için can güvenliği açısından bir çalışma yapamıyoruz. Takip ediyoruz. Günün ilk ışıklarıyla ekiplerimizi hazırladık ve orada çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Gün içerisinde açma gayreti içerisinde olacağız. Ben buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum, bütün heyelan bölgelerinde gerek Batı Karadeniz'de gerekse burada biz her ne kadar kendi araçlarımızla konuşlanmışsak heyelanın ya da oluşan tereddütlerin büyüklüğüne göre ilave araçlar getirmemiz gerekiyor ve getiriyoruz. Ancak bütün sürücülerimizi buradan uyarmak istiyorum, emniyet şeridini kapatmamalarını istiyoruz. Zonguldak, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerinde yağışın devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla biz de takipçisi olacağız ama bu bahsettiğimiz illerde, seyahat edecek vatandaşlarımızın çok zorunlu olmayan durumlarda seyahat etmemelerini istiyoruz. Seyahat edeceklerde, bütün yolda çalışan ekiplerimize onların yönlendirmelerini uymalarını tavsiye ediyorum. Biz bütün kurumlarımızla beraber sahadayız” dedi.

YAĞIŞ ALAN İLLER

Bakan Uraloğlu, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollarla ilgili şu bilgilere yer verdi: “Ereğli - Zonguldak Yolu 51 – 52’nci kilometreler arası,

Ereğli - Zonguldak Yolu 53 – 54’ncü km arası,

Ereğli - Zonguldak Yolu 56 – 57’nci km arası,

Ilıksu mevki, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu 25 – 26’ncı km arası,

Bartın - Arıt Yolu 0,1. km bulunan Karadere Köprüsü mevki,

Bartın - Amasra Yolu 0 - 2 km arası Amasra Tüneli mevki,

Bartın - Kurucaşile Yolu 30 – 32’nci km arası,

Zonguldak - Devrek Yolu 28’nci km arası,

Örmeci Köprüsü mevki, Bartın - Kozcağız - Perşembe Yolu 9’ncu km,

Zonguldak - Devrek Yolu 78’nci km,

Çaycuma - Bartın Yolu 22’nci km Karapınar Kavşağı mevki,

Bartın - Arıt Yolu 6’ncı km Kaşbaşı Köprüsü mevki, Kozcağız - Hasankadı Yolu 7’nci km ulaşıma açılmıştır.”

14 YOLUMUZ ULAŞIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yoğun yağışlar sonucunda oluşan heyelan nedeniyle kapanan 14 yolun ulaşıma açıldığını, yağışların bugün de devam edeceğini belirterek, sürücüleri uyardı, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun bu konudaki açıklamaları şöyle:

"ÇOK ELZEM OLMADIĞI MÜDDETÇE YOLA ÇIKMAYIN"

“Şimdiden Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14’ünü açtık. Ankara - İstanbul Otoyol’u ile birlikte 7 güzergâhta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldi. Şu an Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapalı ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yöneldiğinden dolayı o güzergâhta da yoğun bir trafik oluştu. O yüzden vatandaşlarımızdan gerekmedikçe yola çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da yollarımızda çalışmalarda bulunan tüm ekiplerimizden gelen talimatlara uysunlar. Yollarımızda bulunan değişken mesaj ve trafik işaretlerimizde paylaşılan bilgilere de riayet etsinler. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: TURUNCU ALARM DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi. Bakanlar, ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. Bakan Tunç ve Yerlikaya’yı burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye toplam 4 bin 283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. Bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3 bin 330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ CAN KAYBIMIZ YOK'

Yağışların bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzerine yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve bölgedeki havzalardaki yağışlar depolanarak afetin daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek Valilik hesabına aktarılacaktır. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Tarım Orman, Enerji, Çevre, Ulaştırma Bakanımız ile birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. AFAD Başkanımız ve bakan yardımcılarımız buradalar. Kuvvetli yağışla birlikte uyarımızı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, zemini düşük binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun. Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BARAJLAR İL MERKEZİNİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu belirterek, "Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bakan Tunç, barajların su tutarak büyük bir afetten kurtardığını ifade ederek, "Bartın Kirazlıköprü barajımız yüzde 60 doluluk oranıyla il merkezimizi büyük bir afetten kurtarmış bulunuyor. Kozcağız barajımız doluluk oranı yüzde 15 henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan bir barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Taşkınların, hasarların büyük bölümü yaka selleri dediğimiz, taşkınlara neden oldu. Beldelerimizde hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100. Ulus Çayımız yüzde 100 doluluk oranı. Ama Bartın merkeze gelmesini barajlarımız engelliyor. Yarın da yağışların devam edeceğini meteoroloji bildiriyor. Valiliğimizin uyarılarına vatandaşlarımızın dikkat etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"BARINMA İLE İLGİLİ PROBLEMİMİZ YOK"

Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere nakillerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Turç, "AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gecede biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın etkisini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi an be an takip ediyoruz. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

SAKARYA'DA DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DÜZCE'DE sağanak: 5 İŞÇİ AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Düzce'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde, aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyazı köyünde bir kişi su basan ahırında mahsur kalan ineğini kendisi imkanlarıyla kurtardı. İnsan boyuna ulaşan sel suyunun içine giren kişi, ineğini alarak suyun dışına çıkardı.Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidinde Melen Çayı'nın taşmasıyla sular aniden yükselince alt geçit suyla doldu. Bir sürücü, eşi ve yanında bulunan bir yakını, hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Etraftaki vatandaşların fark etmesi ile mahsur kalan aile, araçtan çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Hafif ticari araç ise daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Beyköy Beldesi'nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi