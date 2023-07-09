Dereler taştı, yollar göle döndü! Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı

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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’da, sağanak etkili oldu. Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Taşbaşı Mahallesi’ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu’nu göle çevirdi.

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Uluslararası konuma sahip olan yol hem Ordu-Giresun hem de Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik, Ordu’nun üst kesiminden geçen çevre yolundan sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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Öte yandan yağışın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu. Üst kesimlerden sel suları ile birlikte gelen toprak ve çamur cadde ve sokaklar ile iş yerlerini bastı. Belediye işçileri ve işletme sahiplerinin, iş yerlerindeki temizlik çalışması sürdürüyor. Gece boyunca devam eden yağışın durması ile ekiplerin çalışması da yoğunlaştı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

VALİ SONEL'DEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte etkili olan sağanak ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altınordu ilçesine metrekareye 92 kilogram, Fatsa ilçesine 120 kilogram, Perşembe ilçesine de 130 kilogram yağış düştüğünü belirten Sonel, "Altınordu’da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir.

Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi’nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su basmış, ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta.

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Altınordu Akçatepe kırsal mahallemizde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli kırsal mahallemizde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DÜZCE'DE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı. Sağanak, Yığılca ilçesi ve yakın köylerde su taşkınlarına neden oldu. Gündolaması köyünde birçok evi su bastı. Düzce Valisi Cevdet Atay, sabah saatlerinde bölgeye gitti. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, İl Özel İdaresi ekipleri taşan dereler nedeniyle biriken odun ve ağaç parçalarını topluyor.

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YAVRU KÖPEK, ÇAYA DÜŞTÜ

Düzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)

BOLU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

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Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi. Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)