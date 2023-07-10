Bakan Özhaseki: Hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bartın, Düzce, Ordu, Samsun ve Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müz ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerimize bağlı personelimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum.