Kahveler öğrencilerden

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Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri geçtiğimiz yıl okula ait Moda Lezzet Atölyesi’nde uygun fiyatlı lezzetli yemeklerle okulda öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyordu. Okul, değişen kahve kültürünü ve barista ihtiyacını görerek bu alan öğrencileri için geçtiğimiz günlerde bir yeni atölye daha kurdu. ‘Moda Kahve Atölyesi’ ile öğrenciler birbirinden farklı kahve çeşitlerinin yapımını öğreniyor ve satışa sunuyor. Haftanın 7 günü hizmet veren Moda Kahve Atölyesi, geleceğin baristalarını yetiştiriyor. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan’ın sıklıkla ziyaret edip öğrencilere eşlik ettiği Moda Kahve Atölyesi gel-al servis hizmeti veriyor. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taşçı, okulun uygulama birçok uygulama atölyesi olduğunu belirtti.

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TÜRKİYE’DE İLK

burası uygulama atölyeleriyle dolu bir okul diyerek, “Moda kahve Atölyesi Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde uygulamalı baristalık eğitimi ve kahve satış atölyesi bulunmuyor. Bu atölyenin açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz mezun olurken aldıkları diplomanın, iş yeri açma ve Europass belgesinin yanı sıra bir de baristalık sertifikası alacaklar. Bu da onlara bir iş kapısı daha açmış olacak” dedi. Öğrencilerden Naz Akdemir, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 11’inci sınıf öğrencisi: “Ortaokuldan beri barista olmak istiyordum. Şimdi okulumda böyle bir atölyenin açılmış olması beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti.” derken Melike Kılıçin da “Müşteriler sabah saatlerinde en çok filtre kahveyi, öğleden sonraysa latteyi tercih ediyor. Gelen müşteriler kahvelerimizi beğeniyor ve bu çok hoşuma gidiyor.” diye konuştu. Müşterilerden Latife Şahin ise “Moda caddesinde okulun işlettiği bir kafenin olması çok güzel. Burası benim kahve almak için tercih edeceğim bir nokta oldu. Kahveler de oldukça lezzetli, damak zevkime uyuyor” dedi.