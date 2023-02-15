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Kadıköy'de deprem analizi yoğunluğu! Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

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#Deprem#Kadıköy#İstanbul
Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 15:17

Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar İstanbul için uyarıda bulunmuştu. Kadıköy'de, oturduğu binanın analizini yaptırmak isteyen vatandaşlar belediyeye başvuruyor. Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında Kahramanmaraş Depremi sonrasında başvuru yoğunluğu yaşandı. İncelenen bazı beton numunelerinin iç yapısında gazete kupürü, strafor köpük, tahta gibi malzemeler dikkat çekti. Laboratuvar yetkilileri, yeni binalarda da inceleme başvurularının arttığını belirtti.

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Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, ilçede inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucu binalarından alınan numunelerin deprem risk tespitine yönelik incelemeleri gerçekleştiriliyor. İnşaat faaliyetleri devam eden binalardan alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra, özel makinelerle test ediliyor.

Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

Laboratuvarda eski binalara dair örnekler de ilçe sakinlerinin başvuruları üzerine inceleniyor. Merkezde, çoğunluğu eski binalardan alındığı görülmüş numunelerdeki deniz kabuğu, deniz taşı ve bazı hatalı uygulama gerçekleştirilmiş yeni inşaatlara dair örneklerde gazete kupürü, strafor köpüğü, tahta gibi malzemelere rastlandığı görüldü. Laboratuvar yetkilileri, başvuruların eski binaların yanı sıra yeni binalarda da arttığını bildirdi.

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Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

"DEPREMDEN SONRA İNCELEME TALEPLERİNDE YÜZDE 90 ARTIŞ VAR"

Kadıköy'deki çalışmalar ve incelemelerle bilgi veren Kadıköy Belediyesi Beton ve Zemin Laboratuvarı sorumlusu Menekşe Perdi, "Depremden sonra genel olarak bir inceleme talebi artışı var. Eski yapılardan olduğu gibi yeni yapılardan da vatandaşlarımız tedirgin olmuş durumda bizlere müracaat ediyorlar.

Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

Şu anda bize gelen inceleme taleplerinde yüzde 90'lık anormal bir artış var. Yeni yapılan binalarda oturan vatandaşların yapıları iskân belgeli ve beton denetimleri, zemin etütleri yapılmış, bu süreçte bir yapı denetim şirketinde denetlenmiş ve ilgili bakanlıkta belgeli halde ise, korkmamaları gerekiyor. Vatandaşımız başvuru yaptığında sahadaki belediye ekiplerimiz binaya ait belirli noktalardan beton örnekleri alıyor. Daha sonra burada çalışma yapılarak dosya haline getiriliyor. Biz bunları bakanlık sistemine eğer riskli yapı ise, taranıp Tapu Müdürlüğü'ne teslim edip, gerekli bilgileri veriyoruz. Riskli ve yıkım gerekiyorsa başlıyor" dedi.

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Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

"ESKİ YAPILARDA DENİZ KABUĞU VE DENİZ KUMUNA SIKLIKLA RASTLIYORUZ"

"Kat sayısına göre değişiklik gösterse de genelde yapıların bodrum ve giriş katlarından örnek alıyoruz" diyen Perdi, "Yapılarında ciddi anlamda çatlak, betonda patlama görenler dilekçe ile müracaat ettiklerinde, yetkililer noktada inceleme gerçekleştiriliyorlar. Eski binalarda, standartlara uygunluk söz konusu değil. Bu yapılarda c8-c10 gibi beton yapılarıyla karşılaşıyoruz. Yeni inşaatlarda ise minimum c25 tipi beton kullanılıyor. Kadıköy'de ise bu ortalama c35-40, oluyor. Eski yapılarda ve mevcut binalara dair numunelerde c8-c10 beton tiplerinde, deniz kumu, deniz kabuğu gibi parçalara sıklıkla rastlıyoruz. Şu anda deprem bölgesi dediğimiz yerlerde kullanılması gereken beton sınıfı minimum c25'tir. Bu c8 ve c10 gibi sınıflandırmalar, betonun taşıma gücünü ifade ediyor" dedi.

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Kadıköyde deprem analizi yoğunluğu Numunelerden çıkanlar şaşkına çeviriyor

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