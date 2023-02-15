Depremde mucizeler devam ediyor! 222. saatte Melike sağ olarak kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

NDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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222 SAAT SONRA GELEN KURTARMANIN KAHRAMANI KONUŞTU

42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı. Kılıç, yaptığı açıklamada, “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden 'İmdat' diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Kaç saat oldu. Yemeden içmeden toprak altında sapasağlam. Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

"HIZLI ŞEKİLDE BİR SAATTE KOORDİNE OLDUK, ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABALARI GÖSTERDİK"

İNDAK ekibinden Yahya Bozkurt da şunları söyledi:

“Depremin olduğu ilk gün ekibimiz intikal etti. Yoğun çalışmalar sonrası 11 canlı çıkardık, 70 tane de cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz. Birçok ekip ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeyi teslim edene kadar acılarına ortak olmak istedik. Son 4 cenazemiz var ümidiyle girdik. Allah'ın hikmeti, Melike ablanın 'İmdat' sesini duyduk. Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk. Biz elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Sağlık durumu gayet iyiydi. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Sorduklarımıza sağlıklı cevap veriyordu. Maalesef yanında eşi ve kızı da hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha acıları göstermesin.”

Melike İmamoğlu, tedavisinin gerçekleşmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ENKAZ BAŞINDA BEKLİYORDU



Gülbike apartmanında amcası Celal Beyazıt, yengesi Nuran Beyazıt ve kuzeni Merve Beyazıt'ı kaybeden Kenan Ahmet Beyazıt, kuzenleri Ayhan, Melike ve Sıla İmamoğlu'nun enkaz altından sağ çıkarılmasını bekliyordu. Melike İmamoğlu'ndan gelen haber aileye umut oldu.

212'NCİ SAATTEKİ MUCİZENİN ADI; 77 YAŞINDAKİ FATMA GÜNGÖR

Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.

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Adayaman'da 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 10 gün geçmesine enkazlardan mucise kurtuluş haberleri geliyor. Depremin ardından bölgeye giden Gölcük Tershanesi Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesinde bulunan 7 katlı Merve apartmanı enkazında yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlattı. Sesli kontrolün ardından termal kamera ile yapılan tespitte bir kişinin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, enkazda açtıkları galeriden zamana karşı mücadele sürdürdü. Ekipler, temas kurulan ve yaralı olduğu anlaşılan Fatma Güngör'ün bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturma çalıştı. Saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren Güngör'ü, depremden 212 saat sonra enkazdan çıkartttı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan ve serum takılan Güngör, hastaneye kaldırıldı.

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Enkazdan günler sonra bir kişiyi daha sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşayan ekipler, hiç bir zaman umutlarını kaybetmeyeceklerini belirtti.