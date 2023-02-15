Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremde mucizeler devam ediyor! 222. saatte Melike sağ olarak kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Melike İmamoğlu#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 10:23

Kahramanmaraş merkezli iki depremde arama-kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. Onuncu günde iki yeni mucize gerçekleşti. 212'nci saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan çıkarılırken, 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı. Kılıç, 'İçerden 'İmdat' diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

Depremde mucizeler devam ediyor 222. saatte Melike sağ olarak kurtarıldı

NDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

222 SAAT SONRA GELEN KURTARMANIN KAHRAMANI KONUŞTU

42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı. Kılıç, yaptığı açıklamada, “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden 'İmdat' diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Kaç saat oldu. Yemeden içmeden toprak altında sapasağlam. Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

"HIZLI ŞEKİLDE BİR SAATTE KOORDİNE OLDUK, ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABALARI GÖSTERDİK"

İNDAK ekibinden Yahya Bozkurt da şunları söyledi:

“Depremin olduğu ilk gün ekibimiz intikal etti. Yoğun çalışmalar sonrası 11 canlı çıkardık, 70 tane de cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz. Birçok ekip ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeyi teslim edene kadar acılarına ortak olmak istedik. Son 4 cenazemiz var ümidiyle girdik. Allah'ın hikmeti, Melike ablanın 'İmdat' sesini duyduk. Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk. Biz elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Sağlık durumu gayet iyiydi. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Sorduklarımıza sağlıklı cevap veriyordu. Maalesef yanında eşi ve kızı da hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha acıları göstermesin.”
Melike İmamoğlu, tedavisinin gerçekleşmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

ENKAZ BAŞINDA BEKLİYORDU

Gülbike apartmanında amcası Celal Beyazıt, yengesi Nuran Beyazıt ve kuzeni Merve Beyazıt'ı kaybeden Kenan Ahmet Beyazıt, kuzenleri Ayhan, Melike ve Sıla İmamoğlu'nun enkaz altından sağ çıkarılmasını bekliyordu. Melike İmamoğlu'ndan gelen haber aileye umut oldu.

Depremde mucizeler devam ediyor 222. saatte Melike sağ olarak kurtarıldı

212'NCİ SAATTEKİ MUCİZENİN ADI; 77 YAŞINDAKİ FATMA GÜNGÖR

Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.

Depremde mucizeler devam ediyor 222. saatte Melike sağ olarak kurtarıldı

Haberin Devamı

Adayaman'da 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 10 gün geçmesine enkazlardan mucise kurtuluş haberleri geliyor. Depremin ardından bölgeye giden Gölcük Tershanesi Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesinde bulunan 7 katlı Merve apartmanı enkazında yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlattı. Sesli kontrolün ardından termal kamera ile yapılan tespitte bir kişinin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, enkazda açtıkları galeriden zamana karşı mücadele sürdürdü. Ekipler, temas kurulan ve yaralı olduğu anlaşılan Fatma Güngör'ün bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturma çalıştı. Saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren Güngör'ü, depremden 212 saat sonra enkazdan çıkartttı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan ve serum takılan Güngör, hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Enkazdan günler sonra bir kişiyi daha sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşayan ekipler, hiç bir zaman umutlarını kaybetmeyeceklerini belirtti.

212'nci saatteki mucizenin adı; 77 yaşındaki Fatma Güngör
daha fazla video için212'nci saatteki mucizenin adı; 77 yaşındaki Fatma Güngör
3 akrabasını kaybetti, 3 kuzeni için enkazda bekliyor
daha fazla video için3 akrabasını kaybetti, 3 kuzeni için enkazda bekliyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Melike İmamoğlu#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi