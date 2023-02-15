Son dakika... AFAD: 7,3 metrelik yer değiştirme oldu

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

Deprem bölgesinde oluşan kaymanın 7 metre 30 santimetre olduğu bilgisini aldık.

Son 2 bin yılda yaşadığımız en büyük deformasyona karşılık geliyor. Doğu Anadolu Fay zonunun 5 ayrı parçası bu Deprem sonucunda kırıldı. Hatay'ın hemen kuzeyinden itibaren sayacak olursak, daha kuzeye doğru Hassa Kırıkhan olarak devam ettiğini biliyoruz.

"3 BİN 858 ARTÇI YAŞANDI"

Şu ana kadar çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Konuştuğumuz dakikalarda bile 3 bin 900'ü aştığını söyleyebiliriz. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız.

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4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38. Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu.

400 KM'DEN FAZLA YÜZEY KIRIĞI

30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 400 km'den fazla yüzey kırığı oluştu.

Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Bu binalarda da yıkım olabilir. Uzak durmak da fayda var.

ÇIĞ VE HEYELAN UYARISI

Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir.

Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Temennimiz bu mucizevi kurtuluşların devam etmesi. Depremlerden 12, 13, 14, 15 gün sonra bile kurtuluşların olduğu örnekler var. İnşallah bu depremlerde de enkazların altından vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye ümit ediyorum.

Vatandaşlar evlerinin altından fay geçip geçmediğini merak ediyorlar.

Bir başka önemli husus şu. Çok büyük bir travma yaşanıyor. Şu anda sahada çok ciddi psiko sosyal desteğe ihtiyaç var. Bu anlamda Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışanları alandalar.

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Tüm süreçlerin doğru şekilde yönetilmesi için çok önemli destekler alıyoruz. Değişik kurumlarımız bize bilimsel destek vermeye devam ediyorlar. Bu büyük depremin bilimsel bir gözle de değerlendirilmesi önemli. Bir yandan barınma ve iyileştirme çalışmaları devam ederken de bilimsel çalışmalar yürütülüyor.