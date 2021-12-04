Kaçak göçmenleri denize attılar

Haberin Devamı

Antalya'da Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde önceki gün 23.00 sıralarında, Hüseyin Keçer’in evinin kapı zilini çalan Suriye uyruklu 3 kişi, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıklarını belirtip yardım istedi. Keçer, çok az Türkçe konuşabilen kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, sahilde 13 kaçak göçmenle karşılaştı. 4’ü hipotermi belirtisi gösteren 7 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda 3’ü çocuk, 18 kaçak göçmen daha bulundu.

Jandarmanın ifadelerine başvurduğu kaçaklar, 2 çocuğun kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden, jandarma da karadan arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda 13 ve 18 yaşlarındaki 2 göçmenin cesedi 3 mil açıkta bulundu.