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İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri destekliyoruz

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#İsveç#Ulf Kristersson#AB
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 00:15

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri destekliyoruz” dedi.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kristersson, Türkiye ile güvenlik diyaloğu kurulduğunu ifade ederek, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri destekliyoruz. İsveç, Türkiye’nin Türkiye-AB arasında modern Gümrük Birliği ve vize serbestisini içeren AB üyelik sürecinin canlandırılmasını aktif olarak destekleyecek. Erdoğan ile el sıkıştığımız için memnunum” dedi.

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#İsveç#Ulf Kristersson#AB

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