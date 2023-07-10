Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin “iyi” geçtiğini söyleyerek, “ AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık” ifadelerini kullandı.
Good meeting with President @RTErdogan at #NATOsummit.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 10, 2023
Explored opportunities ahead to bring 🇪🇺-🇹🇷 cooperation back to the forefront & re-energise our relations.
EUCO has invited HRVP & @EU_Commission to submit report with a view to proceed in strategic & forward-looking manner pic.twitter.com/sIvOfXnfws