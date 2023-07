Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin “iyi” geçtiğini söyleyerek, “ AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık” ifadelerini kullandı.

Good meeting with President @RTErdogan at #NATOsummit.



Explored opportunities ahead to bring 🇪🇺-🇹🇷 cooperation back to the forefront & re-energise our relations.



EUCO has invited HRVP & @EU_Commission to submit report with a view to proceed in strategic & forward-looking manner pic.twitter.com/sIvOfXnfws