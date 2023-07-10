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Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Konseyi#Charles Michel#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupa Konseyi Başkanı Michelden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 23:44

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, “AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık” ifadelerini kullandı.

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin “iyi” geçtiğini söyleyerek, “ AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık” ifadelerini kullandı.

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#Avrupa Konseyi#Charles Michel#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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