Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve Macron ile görüşecek

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Litvanya’nın başkenti Vilnius, NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak zirveye katılım sağlamak üzere TSİ 16.00 sıralarında Vilnius’a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Vilnius Havalimanı'nda Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan, yarın saat 12:00'de ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.
ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ YARIN 18:00'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile ise yarın saat 18.00'de görüşecek.