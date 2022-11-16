İstiklal’e alçak saldırının üç canisi... Planlayan yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım’daki bombalı saldırının ardından Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların sorgusunda, alçak saldırıyı Kobani’de bulunan ‘Hacı’ adlı PKK/PYD/YPG terör örgütü yöneticisinin talimatıyla Ammar Jarkas’ın planladığı belirlendi. Bir yıl önce İstanbul’a geldiği ve Kobani’deki örgüt yöneticileriyle bağlantıyı kuran kişi olduğu belirtilen Ammar Jarkas’ın, patlayıcıyı İstiklal Caddesi’nde çanta içinde bırakan Ahlam Albashir’e bombayı veren ve kocası rolündeki Bilal Hassan’ı yurtdışına kaçırmak üzere Edirne’ye götüren kişi olduğu saptandı. Ahlam Albashir’i de yakalanmasaydı Yunanistan’a kaçıracak olan kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğu tespit edildi. Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas da düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 50’ye yükseldi. Bilal Hassan’ı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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PATLAMA GÜNÜ NELER OLDU?

‘BAŞININ ÇARESİNE BAK’

- Polis, patlama günüyle ilgili de önemli bilgilere ulaştı. Ahlam Albashir ve kocası rolündeki Bilal Hassan, PKK bağlantılı Yasir El Korali ismindeki korsan taksici tarafından Esenler’den Beyoğlu’na bırakıldı. Bilal Hassan, burada yanındaki çantayı AhlamAlbashir’e vererek, Yasir El Korali ile Esenler’e geri döndü. Albashir, zaman ayarlı bombanın patlamasının ardından Bilal Hassan’ı aradı ancak “Ben olay yerine gelemem, başının çaresine bak. Bir taksi bul onunla gel” yanıtını aldı. Ahlam Albashir, bindiği taksiyle Esenler’deki eve gitti. Buradan da Ammar Jarkas tarafından Küçükçekmece Kanarya’daki eve götürüldü. Jarkas daha sonra Bilal Hassan’ı Bulgaristan’a kaçması için Edirne’ye bırakarak İstanbul’a geri döndü.

ŞOK EVİNE GÖTÜRMÜŞ

Polis incelenen 1200 kamera görüntüsünde Esenler’deki evden ayrılan bir Hyundai otomobil belirledi. Karanlık nedeniyle sadece harf grubu okunuyordu. Yabancı misafir kişilere verilen MA plakalı Hyundai araçlar üzerinde araştırma yapıldı. Şüpheli araçlardan birini göçmen kaçakçılığı da yaptığı belirlenen Jarkas’ın kullandığı anlaşılınca patlamadan 8 saat sonra gözaltına alındı. Jarkas, sorgunun başında Albashir’i götürmediğini, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Ancak sorgunun devamında Albashir’i Esenler’deki evden Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki eve götürdüğünü itiraf etti. Ancak bu kez de polisi yanlış adreslere götürdü. İtirafından 2 saat sonra ise Kanarya’daki evi polislere gösterdi.

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TERÖRİSTLE KARI-KOCA ROLÜNÜ OYNADI

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının kilit isimlerinden biri de Ahlam Albashir’in kocası rolündeki Suriyeli Bilal Hassan’dı. Arap kökenli olan Bilal Hassan, Suriye içsavaşında yer almış, PKK/PYD/YPG’nin bölgede hâkimiyet kurmasının ardından da bu terör örgütüne katılmıştı. İstanbul’a geldiğinde oldukça az kişiyle bağlantı kurdu. Tekstil atölyesinden kendisini tanıyanlar, “Oldukça sessiz biriydi. Orada olduğunu anlamazsınız bile” diye anlattı.

Bilal Hassan’ın PKK/PYD/YPG ile teması, Suriye içsavaşının ardından örgütün Ayn el Arab bölgesine (Kobani) hâkim olmasıyla başladı. Bilal Hassan da böylelikle örgüte devşirilmiş oldu. Örgütün kritik eylemlerinde rol aldı. Son olarak da 4 ay önce aldığı talimatla, yanına bombacı kadın terörist Ahlam Albashir’i de alarak Türkiye’ye geçti. Türkiye’ye geçişini örgüt sağlamış, şüphe çekmemeleri için karı-koca gibi davranmaları talimatını almıştı. İstanbul’a kadar gelip Ammar Jarkas’la bağlantı kurdular.

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İŞÇİ GİBİ ÇALIŞIRDI

Tekstil atölyesine girip çıkanların anlattıklarına göre, Albashir ne kadar dikkat çektiyse, Hassan o kadar kendini gizledi. İşçilerle birlikte çalıştı, kimseyle kolay kolay irtibat kurmadı. Dışarı çıktığı zamanlarda yanına mutlaka Ahlam Albashir’i de alıyordu. Albashir’i de yönlendiren kişi oydu. Patlamadan önce 3 kez birlikte Beyoğlu’na gittiler. Patlamanın olduğu gün Bilal Hassan yine Ahlam Albashir’i Beyoğlu’na götürdü, bu kez kendisi arabadan inmedi. Patlamadan hemen sonra da Ammar Jarkas tarafından örgütün talimatıyla İstanbul’dan Edirne’ye kaçırıldı. Polis saldırıyla ilgili herkesi yakalasa da Bilal Hassan’ın izine ulaşamadı.

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BULGARİSTAN’A KAÇTI İDDİASI

- İstiklal Caddesi’ni kana bulayan Suriye uyruklu Ahlam Albashir’in beraberindeki erkek terörist Bilal Hassan’ın önce Yunanistan, ardından da Bulgaristan’a kaçmış olabileceği öne sürüldü.

Ta Nea gazetesi, Yunan polisinin, Türkiye’nin Interpol aracılığıyla verdiği bilgilerden sonra, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya karıştığı belirtilen bir şüphelinin, saldırı sonrası izlemiş olabileceği muhtemel güzergâhı tespit etmeye çalıştığını belirterek “Şüphelinin, önce Yunanistan’a ardından da Bulgaristan’a geçmiş olabileceğine dair bilgiler var” diye yazdı.

Ta Nea, Türkiye’nin söz konusu şüphelinin kimlik bilgileri ve fotoğraflarını, Interpol aracılığıyla komşu ülkelere ilettiğini de kaydetti.

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PLANLAYICI JARKAS İNSAN KAÇAKÇISI

Hain saldırının planlayıcısı olan Ammar Jarkas, kardeşi Ahmet Jarkas ve kız kardeşleri, bir yıl önce Türkiye’ye geldi. Kardeşler, Esenler’de bir tekstil atölyesi açtı. Çevredekilere göre, maddi durumları oldukça iyiydi. Atölyede Suriyelileri çalıştırıyorlardı. Ucuza iş yaptıkları için bölgedeki tekstil atölyelerinden oldukça fazla iş alıyorlardı. Atölyeyi yöneten kardeşi de dahil herkese talimatlar veren kişi ise Ammar Jarkas’tı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN SERVET EDİNMİŞ

Polisin tespitlerine göre, Ammar Jarkas ve kardeşlerinin asıl işi ise insan kaçakçılığıydı. İnsan kaçakçılarının Türkiye sınırından soktuğu kaçak göçmenler İstanbul’a geldiklerinde, Suriye’deki kaçakçıların irtibatı olan Ammar Jarkas ve kardeşlerini buluyordu. Jarkas kardeşler zaman zaman kendi araçlarıyla zaman zaman da başkalarının kullandığı araçlarla kaçakları Bulgaristan ya da Yunanistan sınırına götürüyordu. Bu yolla da servetlerine servet katmışlardı. Üstelik Ammar Jarkas servetini gizlemiyor, Suriyelilerin gittiği lüks yerlere gidiyordu. Kız kardeşi de çevresinde çok para harcayan biri olarak tanınıyordu.

YATAKHANEDE SAKLADI

Kısmen Türkçe konuşabilen Ammar Jarkas’ın en önemli bağlantısı ise Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’ydi. Türkiye’ye kaçak yollarla geçen Ahlam Albashir ve Bilal Hassan da İstanbul’da Ammar Jarkas’ın yanına yollandı. Örgüt iki teröriste deşifre olmamaları için ‘evli’ gibi davranmaları talimatını vermişti. Jarkas ikiliyi tekstil atölyesinin yatakhanesinde barındırdı.

TNT’Yİ TEMİN ETTİLER

Jarkas kardeşler, TNT’nin temininde de rol oynadı. Bilal Hassan ve Ahlam Albashir’i keşif yapmaları için Beyoğlu’na götürdü.