Eli kanlı terörist 10 saat kaçabildi

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TAKSİM İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili PKK/PYD/YPG’li terörist Ahlam Albashir, İstanbul Polisi’nin yaklaşık 10 saat süren takibiyle saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Suriyeli terörist, ilk sorgusunda PKK/PYD/YPG’nin özel istihbarat elemanı olduğunu, saldırı talimatını Kobani’deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etti.

GÖRÜNTÜLER TARANDI

Türkiye’nin kalbi İstiklal Caddesi’nde pazar günü saat 16.20’de gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından polis alarma geçti. İstanbul Emniyeti’nin istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerinde seferberlik ilan edildi. Kurulan özel ekip, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını tek tek topladı. Toplam 1200 kamera görüntüsü saniye saniye incelendi.

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21 ADRESTE 48 GÖZALTI

Görüntülerden, başı kapalı bir kadının caddenin ortasındaki bir saksıya bombayı bıraktığı saptandı. Bu noktadan yola çıkan ekipler, kadın teröristin, bomba patlamadan dakikalar önce hızlı adımlarla İstiklal Caddesi’nin Tünel yönüne doğru yürüdüğünü tespit etti. Patlamanın ardından ise koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Polis, yine kamera görüntülerinden bombacının Tünel’den bindiği taksi ile Esenler ilçesindeki bir eve gittiğini ortaya çıkardı. Söz konusu evin de arasında bulunduğu aynı bölgedeki 21 adrese baskın yapan polis, teröristle bağlantılı 48 kişiyi gözaltına aldı. Ancak bombacı bulunamadı.

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EVDE ALTIN VE DÖVİZ

Gözaltına alınanlar, bombacının Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’ndeki bir hücre evinde saklandığını itiraf etti. Bu bilgi üzerine özel operasyon ekibi, baskın hazırlıklarına başladı. Çatışma çıkma ya da yeni bir bombalı saldırı ihtimalleri göz önüne alınarak hazırlık yapıldı. 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki hücre evi ablukaya alındı. Saat 02.50’de de operasyon timi baskını gerçekleştirdi. Bombacı kadın, silahını bile çekmeye fırsat bulamadan yakalandı. Bomba imha uzmanı polislerin patlayıcı araması yaptığı evde yüklü miktarda dolar, Euro ve altın bulundu. Kadın teröriste ait dolu bir tabanca ve bir kutu mermi de ele geçirildi.

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POLİSİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ahlam Albashir, bir anda polisi karşısında görünce donakaldı. İçinde mermilerin bulunduğu tabancasını bile çekmeye fırsat bulamadan yere yatırılıp kollarına kelepçe takıldı.

SALDIRI EMRİ KOBANİ’DEN, TERÖRİST AFRİN’DEN

YAKALANAN kadın bombacının Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu tespit edildi. Bombayı bıraktığı sırada üzerinde olan kamuflaj pantolonu, başörtüsü ve botları da evde bulunan Ahlam Albashir sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. İlk sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini, Afrin-İdlib üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girerek eylem için İstanbul’a geldiğini itiraf etti. Albashir, örgütün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem yapması için talimat aldığını, eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını söyledi.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Bombacı, saklandığı hücre evinde böyle yakalandı. Evde saldırı anında giydiği kamuflaj pantolon ve botlar bulundu. Teröristin İstiklal Caddesi’nden kaçarken kameraya takılan görüntüsünde ise bir elinde gül, bir elinde telefon olduğu görüldü.

KORSAN TAKSİYLE 3 KEZ KEŞİF

KAMERA kayıtlarının incelenmesi ve gözaltına alınanların ifadeleri sonucu Ahlam Albashir’in hain saldırı öncesi, Suriye’den birlikte geldiği erkek terörist ve örgüt üyesi bir kişinin kullandığı korsan taksi ile 3 gün TAKSİM’e gelerek İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Albashir pazar günü de yine erkek teröristle birlikte aynı korsan taksiyle Taksim’e geldi. Albashir korsan taksiden tek başına inip, İstiklal Caddesi’ne yürüdü. Korsan taksi sürücüsü ve erkek terörist bölgeden uzaklaştı. Albashir bomba patladıktan sonra yoldan geçen bir taksiye binerek kaçtı. Örgüt üyeleriyle Esenler’de buluştu. Buradan da Küçükçekmece’deki hücre evine götürüldü.

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Bombacı Ahlam Albashir ve operasyonda gözaltına alınan şüpheliler dün sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KARI-KOCA GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

BOMBALI saldırının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Polisin yaptığı tespitlere göre, PKK’nın Kobani’deki yöneticileri, İstanbul’daki örgüt üyelerine, “Size bir kadın ve erkek göndereceğiz. Karı-koca görünümünde olacaklar” talimatı verdi. 4 ay önce de 23 yaşındaki Ahlam Albashir, bir erkek terörist ile Afrin’den kaçak yollarla İstanbul’a geldi. PKK’lı bir kişinin yaşadığı Esenler’deki eve yerleşti. Albashir ile beraberindeki erkek terörist, dikkat çekmemek için Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdi. İkili, Türk istihbaratına yakalanmamak için Kobani’deki teröristlerle iletişimi birlikte kaldıkları kişi aracılığıyla sağladı.

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ZAMAN AYARLI TNT

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunu açıkladı. Açıklamada “Teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan TNT olduğu tespit edilmiştir” denildi. Bombanın zaman ayarlı olduğu, bilye ve metal parçalarıyla desteklendiği öğrenildi.

BOMBAYI GETİREN ARANIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ahlam Albashir, bombayı kahverengi bir çanta içinde cadde ortasındaki saksının altına bırakıyor. Dakikalar sonra da oturduğu yerden kalkıp bölgeden uzaklaşıyor. Bir süre bankta sahipsiz kalan çantadaki bomba büyük bir gürültüyle patlıyor. Albashir’e bombayı teslim eden kişi ise aranıyor. Bombanın Suriye’den getirildiği öne sürüldü.