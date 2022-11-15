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Son dakika... Taksim'deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

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#İstanbul#Taksim#İstiklal Caddesi
Son dakika... Taksimdeki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 50ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 10:21

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu.

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İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan teröristlerin bağlantıları çözülüyor. Eylemin perde arkasını deşifre eden emniyet birimleri, gece saatlerinde saldırıyla bağlantılı 2 şüpheliyi daha gözaltına alırken, 50 kişinin polisteki sorgusu emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada gözaltı sayısının arttığını belirterek, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak" dedi.

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YENİ ANAYASA MESAJI

Bakan Bozdağ, yeni anayasa mesajı da verdi, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir" ifadelerini kullandı. 

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#İstanbul#Taksim#İstiklal Caddesi

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