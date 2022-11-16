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Siyah giysi kırmızı rujla tanınıyor

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#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Ahlam Albashir
Siyah giysi kırmızı rujla tanınıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Ahlam Albashir’i tanıyanlar anlattı...

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İstiklal Caddesi’nde bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir’i tanıyanlar anlattı:

Tekstil atölyesiyle ortak iş yapan esnaf Mesut Karadağ: “Her gün görüyordum o Suriyeli kadını. Kadın ‘Benim maddi durumum iyi, çalışmaya ihtiyacım yok’ demiş. Kimseyle göz teması kurmuyordu. Kahve, sigara içip telefonla oynuyordu. Ama son bir hafta sürekli birileriyle yazışıyordu. İlk gördüğümde sordum, ‘Kim bunlar?’ diye. ‘Karı-koca’ dedi işyeri sahipleri. ‘Eşi burada çalışıyor’ dedi. Kalacak yer bulamadıkları için bir süre burada kalacaklarını söyledi. Terörist hali yoktu. Bakımlı ve makyajlıydı. Hep siyah giyiniyordu.”

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PIERCING TAKTIRDI

Yandaki atölyede çalışan Ekin Y.: “4 aydır buradaymış. Birkaç kere gördüm. Merdivenlerde sigara içiyordu. Sürekli telefonuyla ilgiliydi.”

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Restoran sahibi İsmail Kaşkuş: “Arada yemek yemeğe geliyordu. Bazen yanındaki erkek değişiyordu. Her seferinde nakit veriyordu. Çok makyaj yapıyordu.”

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Nargile kafe sahibi Ahmad T.: “Arada sırada geliyorlardı buraya. 2 erkek oluyordu yanında. Erkek olan kahve alıyor, kadın ise lokumlardan, tatlılardan yiyordu.”

Kasap Ayhan Duman: “En son geçen hafta 40 liralık kıyma alıp gitti. Türkçesi yoktu. Ağır bir makyajı vardı. Suriyelilere hiç benzemiyordu.”

Mahalledeki sağlık kabini çalışanı: “Bir kızla gelmişti. Piercing yaptırmak istemiş. Biz piercing yapmıyoruz. Kulak deliniyor sadece. O da onunla yapmalarını istemiş. Dudağı çok kalın olduğu için delerken sorun olmuş biraz. Sonra nasıl taktı bilmiyoruz.”

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#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı#Ahlam Albashir

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