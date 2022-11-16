Bu evde kıskıvrak

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Ammar Jarkas ve kardeşlerinin işlettiği Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak’taki tekstil atölyesinde sessizlik hâkim. İçeride kimse yok. Polisin operasyonunun ardından Jarkas kardeşler gözaltına alındığı için tekstil atölyesinde de faaliyet durmuş. Polis çalışanları da sorgulamış.

KAÇAKÇILARIN SON DURAĞI

Ahlam Albashir’in yakalandığı KüçükçekmeceKanarya Mahallesi Gece Kuşu Sokak’taki evde ise halen Suriyeliler yaşıyor. Ahlam Albashir patlamadan sonra getirildiği evde, Ammar Jarkas’ın kız kardeşi ile birlikte yakalandı.

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Bölgede Suriyeli ve Afganlar çoğunlukta. Polise göre ev, kaçakların Avrupa’ya götürülmeden önce son durak olarak kaldığı ve ‘şok evi’ olarak adlandırılan adreslerden biri. Evde sürekli yaşayan Suriyeli bir aile de var.

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PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bombacının yakalandığı evde yaşayan ailenin oğlu Mahmut Ş., operasyon gecesi yaşananları şöyle anlattı: “Bombacıyı getiren kişi 12 senedir komşuydu. (Ammar Jarkas’ın kız kardeşinden bahsediyor) Siyah giyinmişti. Annem ‘Kim bu?’ dedi. ‘Benim misafirim, sadece bu gece kalıp yarın Yunanistan’a gidecek’ dedi.

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Çayını içti, hiç konuşmadı. Battaniyenin altında sürekli mesajlaşıyordu. Polisler gelince pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Babam kapıyı açtı ‘Kaçıyor’ dedi. Yoksa üçüncü kattan atlayacaktı. Bombacı kadın da onu getiren kadın da yakalandı. Annem, ‘Suriyeli dediler ama benzemiyor’ dedi. Makyaj malzemeleri ve eşyaları kaldı, dokunmayın dediler. Babam da şu an gözaltında.”