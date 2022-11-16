İstanbul saldırısını telefon trafiği aydınlatacak

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Bombalı eylemi gerçekleştiren Suriye asıllı Ahlam Albashır, Beyoğlu’nu kana bulayan patlayıcıyı temin eden ve teröristin Suriye’den karı koca görüntüsü vererek birlikte geldiği, İstiklal Caddesi’ne birlikte gittiği Bilal ile kanlı eylemi organize eden Ammar Jarkas ile kardeşi Ahmet Jarkas’ın yakalanmasıyla birlikte saldırıyla ilgili görüşmeleri yaptıkları telefonları da ele geçirildi.



PYD’li teröristlerin eylem talimatını aldıkları Kobani’deki merkezle yaptıkları telefon görüşmeleri ve karşılıklı mesajlaşmaları İstanbul polisi tarafından incelemeye alındı.



Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelenen telefonlardaki Kobani’deki örgüt yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve eylemi gerçekleştirenler arasındaki mesajlaşmaların üzerinde duruluyor. Teröristlerin saldırıdan 3 gün önce mesaj trafiğini artırdıkları, Kobani’den gelen talimat üzerine eylemin yerini ve saatini belirledikleri ortaya çıkıyor.

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KAÇIŞ PLANLARI

Bombalı saldırının ardından ise daha önce yaptıkları kaçış planını devreye soktukları belirlendi. Bombalı saldırıyı organize eden Ammar Jarkas ile kardeşi Ahmet Jarkas’ın kaçış sürecini yönettikleri, terörist Ahlam Albashır’ın bir an önce yurtdışına kaçırılmak istendiği belirlendi. Ancak Kobani’nin Ammar Jarkas ve patlayıcıyı temin eden Bilal’in kaçırılmasını önemsediği belirlendi. Delillerin yok edilmesi açısından saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır’ın ortadan kaldırılmasının planlandığı tespit edildi. Teröristlerin ne zaman eylem kararı aldıkları, bombalı saldırıyı nasıl planladıkları ve kaçış güzergâhları ile Kobani’deki merkezle yaptıkları görüşmeler telefon trafiğinin incelenmesi sonucunda net bir şekilde ortaya çıkacak.



Saldırıyı gerçekleştirenlerin ve organize edenlerin ifadeleri sırasında verecekleri bilgiler olayın aydınlatılmasını sağlayacak.



Ancak saldırının organize edilmesinden kaçış sürecine kadar olan trafiğin net bir şekilde ortaya çıkmasında ise telefon görüşmeleri ve karşılıklı mesajlaşmalar yararlı olacak.

KANDİL DEĞİL ARTIK KOBANİ

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ABD’nin bayrağının dalgalandığı Kobani’de yetiştirilen terörist Ahlam Albashır tarafından kana bulanan İstiklal saldırısı aynı zamanda istikbalimize yapılan bir saldırıdır.

İstanbul saldırısı PKK’ya yönelik yeni bir durumu ortaya çıkarması açısından önemli. Sadece sivillere yönelik bir katliam girişimi olarak görüp geçemeyiz.

Ankara Gar, Gaziantep’te kına gecesine düzenlenen canlı bomba eylemi, Hatay Reyhanlı’da bombalı araçla yapılan saldırı. Bunlar Suriye’den organize edilen saldırılardı. Türkiye, bu saldırılar üzerine terörle mücadele konseptini değiştirdi. Terörü kaynağında kurutmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını gerçekleştirdi.

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Mersin’de Tece Polisevi’ne yapılan saldırı ve İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemle birlikte yeni bir durum ortaya çıktı. Artık PKK eylemleri Suriye’de ABD’nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani’de yetiştirilen ve Suriyelilerden oluşan özel istihbarat birimleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yine ABD’nin kontrolündeki Kobani ve Menbiç’ten harekete geçen teröristler Türkiye’de eylem yapıyor.

ABD’NİN KORUMASINDA

Kandil PKK’nın ana karargâhı. Örgütün beyni. Cemil Bayık, Murat Karayılan gibi terör örgütü yöneticileri Kandil’de bulunuyorlar. PKK’yı Kandil’e getirip yerleştiren ABD’ydi. Ancak PKK çok kirlendi. ABD, Suriye’de doğrudan kendine bağlı olarak çalışan PYD ve YPG gibi bir yapılanmaya gitti. Başında Mazlum Kobani bulunuyor. Zaman zaman aralarında yetki çatışması olsa da Kandil’e bağlı olarak çalışıyor. Silah, para ve eğitim desteğini Amerikalılardan alıyor.

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1- Bizim artık Kandil’i tartıştığımız kadar Kobani’yi de konuşmamız gerekiyor. Çünkü son dönemlerde ABD, Kandil’i değil Kobani’yi ön plana çıkarıyor.

ABD’nin 2 milyar dolar destek verdiği, binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat desteği sağladığı PKK’nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG’nin yeni yapılanmasının bir eylemi ile karşı karşıyayız.

SURİYE YAPILANMASI

Eylül ayında Amerikan CENTCOM ile PKK-YPG sınırımızın ötesinde Kobani’de namluları Türkiye’ye çevrilmiş silahlarla tatbikat yapmışlardı. ABD’nin, YPG’ye sadece para ve silah desteği sağlamadığı aynı zamanda askeri eğitim verdiği biliniyordu. Ama Türkiye’ye terör eylemleri yapması için Suriyelilerden oluşan yeni bir birim kurulduğu bilinmiyordu.

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2- İstanbul saldırısı ile PYD-YPG’nin bünyesindeki Suriye network’ü ortaya çıktı. ABD’nin kontrolündeki Kobani’de Suriyelilerden oluşan özel istihbarat birimine Türkiye’ye yönelik bombalı eylem talimatı verildiği belirlendi. Onun için Kandil kadar artık Kobani’yi de tartışmamız lazım diyorum.

İKTİDARA KARŞI, PKK’YA DOST

3- İktidara karşı olan bir kesimin, Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, PKK’ya inanmaya hazır olduğu ortaya çıktı. İstiklal Caddesi’nde bomba patlatanların PKK’lı olmadığını kanıtlamak için ellerinden geleni yaptılar. Hem de terörün katlettiği Ecrin’den utanmadan. AK Parti’ye karşı olabilirsiniz, Erdoğan’ın gitmesini isteyebilirsiniz ama İstanbul’da sivilleri hedef alan bombalı saldırıyı gerçekleştiren, geçmişinde bebek katili olmak gibi kanlı bir sicili olan, Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen PKK’ya nasıl inanırsınız? Hem de PKK yöneticilerinden Duran Kalkan’ın kanlı eylemler olacağı yönündeki talimatına rağmen bu savrulma nedir Allah aşkına?

PKK’YA PKK DİYEMEDİLER

4- Aralarında milliyetçi-ülkücü kökenden gelen İYİ Parti’nin, ulusalcı CHP’nin, muhafazakâr partilerin bulunduğu 6’lı masa İstanbul’daki saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. HDP’den yapılan açıklamayla aynı düzeyde. Selahattin Demirtaş’ın kınamasından ise bir tık aşağıda. PKK’ya PKK diyemediler. PKK bu ülkede hiçbir şeyi başaramadıysa da İstanbul saldırısından sonra PKK’ya PKK, teröriste terörist diyemeyen bir muhalefet bloku oluştu ya, bu da bana dert oldu.

ALKIŞLAR ASLI BAYKAL’A

Ayşenur Arslan’ın PKK’yı aklamak için kıvrandığı, FETÖ’cülerin organize bir şekilde harekete geçip İstanbul saldırısını Türkiye Cumhuriyeti’ne ihale etmeye çalıştığı bir ortamda Aslı Baykal çok net bir tavır ortaya koydu.

“‘Terör saldırıları iktidara yarıyor’ gibi söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?” dedi.

Yıllardır muhalefete anlatmaya çalıştığım ama bir türlü anlatamadığım gerçeği Aslı Baykal bir tweet’le özetlemiş oldu.