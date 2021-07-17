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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.07.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'da iğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Linç ettiler

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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde iki erkek çocuk aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Taciz şüphelisi, çocukların ailesi ve sokak sakinleri tarafından linç edildi.

Olay dün gece saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı.

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SORGUSU DEVAM EDİYOR

Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

İstanbulda iğrenç iddia mahalleyi karıştırdı Linç ettiler

"KUAFÖRÜN ÖNÜNE GELDİĞİNDE OLAYLAR ÇIKTI"

Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran sokak sakinlerinden Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti. Çocuklara işten kaçta çıkıyorsunuz, babandan gizli bir saat takılalım demiş. Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi teslim ettik." dedi.

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