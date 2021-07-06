Mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Peşinden koşup tekme tokat dövdüler

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Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip elini omzuna atarak yürümeye başladı.

İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.

Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

KÜÇÜK KIZA 'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu.

Tülay Y., “Artık çocuklarımızdan uzak dursunlar, dokunmasınlar. Daha kaç tane çocuk ölmesi lazım. Yeğenim psikolojik olarak çökmüş durumda, yanına kimse yaklaşamıyor, herkesten çekiniyor. 'Sesini çıkarma, seni öldürürüm' demiş, yeğenim ifadesinde 'Elimi tutu, beni öptü ve götürmeye çalıştı' diyor. Bu çocuk daha 5 yaşında, bu çocuk bunları nasıl bilebilir. Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz. Bu adam her gün o caddeden geçerken çocukların başını okşuyormuş, herkes zaten şikayetçiymiş bundan. Bunların önlemi alınsın. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Hepsi bizim çocuklarımız hiç fark etmiyor, çocuklar hepimizin” dedi.

Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten Birol D., “Bu hak mıdır, adalet midir? Bu çocuklarımızdan ne isteniyor? Lütfen, halk ve devlet olarak bu duyarlılığı paylaşalım. Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor. 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsun" diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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