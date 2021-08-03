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GeriGündem İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul'da 6 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den yapılan açıklamada "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arılaları gidermek için çalışma başlattı.

İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir." denildi.

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