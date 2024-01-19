İstanbul için 'sel' uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi: 100 kilogram yağış düşebilir

Haberin Devamı

Yurt genelinde süren sıcak hava dalgası hafta sonu yerini sağanak yağışlara bırakıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sel uyarısında bulundu. CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orhan Şen’in mesajları şu şekilde:

Bir haftalık aralıklarla soğuklar devam ediyor. Bugün bahar havası. Yağış bazı semtlerde oldu. Akşam saatlerinde Anadolu yakasında bir yağış olacak ama çok önemli değil. Bugün lodos hakimdi, bazı deniz seferleri de aksadı. Ama yarın sabahtan itibaren rüzgâr poyraza dönecek. Sıcaklıklar azalmaya başlayacak.

İstanbul’da yarın 10 dereceye sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Avrupa’nın birçok kesiminde yağışlar devam ediyor. Orta Avrupa’daki sis yavaş yavaş Balkanlar’dan bize sarkacak. Önce Marmara’yı sonra Karadeniz’i daha sonra İç Anadolu’yu etkisi altına alacak.

Haberin Devamı

İSTANBUL'A SEL UYARISI

Yarın İstanbul’da şiddetli yağış var. Kuvvetli dediğimiz zaman 50 kilograma kadar, şiddetli dediğimiz zaman da 100 kilograma kadar yağış beklenir. Yarın İstanbul’a 50 ile 100 kg arasında yağış düşme ihtimali var. İstanbul’un bina ve yol alanı fazla olduğu için bazı semtlerde sel ve su taşkınları yapabilir. Buna dikkat edelim.

Yarın hava hızla soğumaya devam edecek. Gece 3’le 4 dereceye kadar sıcaklık düşebilir. Pazar günü de sıcaklık 4 derece civarında olacak. Cumartesi gecesi ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur yapabilir. Yarın poyraz biraz ters geçecek. Bu sisten İstanbul yine kar almayacak ama Trakya, Düzce, Kastamonu, Bolu’da kar yağacak. Isı adasının etkisiyle deniz suyu daha soğumadığı için ılıman bir iklim devam ediyor. Karadeniz sahillerinde de yağış olmayacak. Fakat pazar günü yaylalarda ve yükseklerde kar yağışı olabilir.

Soğuk hava 26 Ocak’ta tekrar gelecek ama o zamanki durumuna bakacağız. İlk baktığımızda kar yağacakmış gibi görünüyor ama daha sonrasında bu değişiyor. Bu sene fazla bu duruma rastladık.

Haberin Devamı

MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın bölgede beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

METEOROJİ HAFTALIK TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI

Haftalık tahmin raporunu da paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor." uyarısında bulundu.