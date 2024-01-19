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Sancaktepe'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk, babasını uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü

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#Sancaktepe#Fatih Gürbüz Karakoyunlu#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 15:02

İstanbul Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından uyurken 20 defa bıçaklanarak öldürüldü.

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Korkunç olay saat 07:00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K.Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı.

"TELEFONUMU UNUTTUM" DİYEREK EVE GERİ DÖNDÜ

Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi. Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı.

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Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Sancaktepe#Fatih Gürbüz Karakoyunlu#Cinayet

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