İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı! Kılıçdaroğlu'na 'Saraçhane' yanıtı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Habertürk gazetesinden Fatih Altaylı'ya konuştu. İmamoğlu, Saraçhane'de Akşener ile çekilen fotoğraf için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'OYUNA GİRME İHTİMALİ OLAN BİR OYUNCUYUM'

Cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin geçmesiyle ilgili konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday, o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları bugün ise pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğim ise şu. Rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri maç öncesi yolda, maça gelirken ve üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindiriyorlar mı, sindiremiyorlar mı bunu söylesinler! Rakibin bir oyuncusunu, saha dışında sakatlayıp oyun dışı bırakmayı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı bunu açıkça halka anlatsınlar. Mertçe bir mücadele istiyorlar mı, istemiyorlar mı ben bunu merak ediyorum. Tam fikirlerini duymak istiyorum... Yoksa tabii ki, kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net." dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NA SARAÇHANE YANITI: ÇOK ÖNCEDEN BELLİYDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane mitingini sosyal medyadan duyduğunu belirtmesi ise "Kendisini o an arayıp böyle bir miting düzenleyeceğimizi söylemedik ama mahkeme kararının açıklanacağı gün Saraçhane'de toplanacağımız çok önceden belliydi" yanıtını verdi.

İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'BENİ OYUN DIŞINA ÇIKARMAK İSTEYECEKLER'

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Bu dava sürecinde, son 7 aydır partinin bu konu ile ilgili görevlendirdiği parti yöneticisi arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Her detayı aylardır ele alıyoruz. Tüm seçenekleri değerlendirdik. Üç seçenek vardı. Beraat. Ki hukuki olan buydu. Ceza ama beni siyasi haklardan mahrum etmeyecek bir ceza ya da beni siyaset dışına atmaya yönelik bir ceza. Açıkçası biz iktidarın tavrından ve son hakim değişikliğinden anlamıştık ki, niyet kötü ve siyasi sonuçları olan bir ceza gelecek. Beni oyun dışına çıkarmak, İstanbullunun iradesini elinden almak isteyecekler.

Bu seçeneği değerlendirirken de, eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkarsa Saraçhane'de toplanmayı, millete böyle bir adres göstermeyi, tepkimizi Saraçhane Meydanı'nda ortaya koymayı çok önceden konuşmuştuk. Bu yüzden de karar günü, özellikle de hukukçularımız mahkeme heyetinin uzun bir görüşme için çekilmesinden sonra bu ihtimali güçlü görmeye başladılar ve bunu da bana söylediler.

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Ben de bunun üzerine daha önceden konuşulup, üzerinde mutabık kaldığımız Saraçhane'de toplanma fikrini sosyal medya üzerinden duyurdum. Zaten CHP'liler de bir yerde tepkilerini göstermek istiyorlardı. Mahkeme önüne mi gidelim, nereye gidelim diye soruyorlardı. Onlara bir adres göstermek lazımdı ve ben de daha önceden üzerinde mutabık kalınmış bir adresi gösterdim. Doğru, Sayın Genel Başkanı arayıp yeniden bilgilendirmedik. Çünkü bir mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden zaten alınmıştı.

'MERAL HANIM'LA HİÇ KONUŞMADIM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karar günü Saraçhane'ye gelmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı, "Mahkeme günü ben Meral Hanım'la hiç konuşmadım. Meral Hanım bize destek olmak için Ankara'dan yola çıkınca özel kalemi, benim özel kalemi aramış ve 'Meral Hanım yola çıktı ama saat 4'e yetişemeyebilir' demiş. Ben de onun özel kalemine 'Karar zaten 4'te çıkmayacak. Yetişir sorun olmaz' diye mesaj ilettim. Genel Başkanımızın seçimlerden öncesinde ve seçimlerden bu yana birlikte hareket ettiği bir partinin lideri destek vermek istiyor. Bundan doğal ne olabilir? Ama açık söyleyeyim, beni ilk arayan Ahmet Davutoğlu'dur. Mahkumiyet çıkacağını hissetmişti ve destek telefonunu ilk o açtı. Konuştuk. Meral Hanım'la konuşmadık bile. Bana göre 6'lı masanın hangi lideri gelse başımızın üzerinde yeri olur. Nitekim hepsi de destek mesajları yayınladı ve ertesi gün de geldiler. Masadaki bir başka partinin başına gelse bu iş, biz de ona destek verirdik. Bunda bir sorun olmadığını, bunda bir sorun görülmediğini biliyorum." şeklinde konuştu.

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KAFTANCIOĞLU İLE TARTIŞMA İDDİALARINA YANIT

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarındaki tartışma iddialarına da yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben şahsen bu iddialarda bir gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum. Önce iddialar karşısındaki suskunluktan, sonra da yapılan açıklamalardaki tonlamadan bir sorun olduğunu anladım" dedi.

"FİKİR TARTIŞMASI VAR"

İmamoğlu, "Elbette sorun var. Burası CHP. Biat yok. Fikir tartışması var. Burada farklı düşüncelerin tartışılması ve bir sonuca ulaşılması geleneği var. Canan Kaftancıoğlu ile bazı konularda farklı düşünüyoruz ve bunu da birbirimize söylüyoruz. Bu medeni bir tavırdır. Canan Hanım da çok net bir insandır. Fikir ayrılıklarımız olduğu bir gerçektir ama bunun detayı parti içi konudur. Ancak söylendiği, iddia edildiği gibi durum yoktur, olamaz da. Daha fazlasını konuşmaya da gerek yoktur. Canan hanım, Saraçhane'de durduğu yerle gereken mesajı zaten vermiştir. Fikir ayrılıklarımızın olması hedefimizin aynı olduğu gerçeğini değiştirmez" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" dedi.

"HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA GÖREV YAPACAK"

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararın üst mahkeme tarafından bozulacağını belirterek, "Adaletin tecelli edeceğini biliyoruz. Hızla Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkes görevinin başında, görevini yapacak." dedi.

"HERKES BAY KEMAL'İ BEKLESİN"

Kılıçdaroğlu, ayrıca "Herkes bilsin, göreceksiniz bunların tamamını hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin." diye konuştu.

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ABDÜLKADİR SELVİ: İMAMOĞLU BUGÜN TEYİT ETTİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selvi'nin açıklamaları şöyle:

Burada kimine göre; Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na bir kumpas kurdular haber vermeyerek. Ama burada Kılıçdaroğlu bunu kumpas olarak nitelendirmedi belki 'kumpas' ifadesini ağır bulduğu için. Çünkü Kılıçdaroğlu o gün Almanya'daydı. İmamoğlu ile 2 kez görüştü. Son görüşmesinde de 'Bekleyin, ben geliyorum' dedi. Bu görüşme de Saraçhane ile ilgili çağrının yapılmasından kısa bir süre önce gerçekleşen bir görüşme. Sonra da bir Kılıçdaroğlu'na 'Biz Saraçhane'de toplanacağız. Böyle bir çağrı yaptık' diye bir bilgi verilmediğini Ekrem İmamoğlu da bugün teyit etmiş oldu.

'NEDEN İMAMOĞLU VE AKŞENER ONU BEKLEMEDİ?'

Elbette ki o sürecin yönetiminde o kritik gün 14 Aralık günü niye Almanya'ya gitti, neden programını değiştirmedi ve Kılıçdaroğlu 'Bekleyin, geliyorum' dediği halde neden Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener onu beklemedi? Ciddi soru işaretleri var.

Bugün de önemli bir gün. Ekrem İmamoğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubunda olacak. Belki bu havayı dağıtmak için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu birlikte bir fotoğraf verirler. Ama bu kayıtlar zaten 6'lı masanın envanterine girmiş durumda.

'İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ OLDUĞU BİLİNİYOR'

Ekrem İmamoğlu özellikle yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra doğrudan hedefini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi ve o günden bugüne kadar hatta şu saate kadar 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demedi. Cumhurbaşkanı adaylığı için o hedefe doğru sürekli olarak hamle yaptı. 'Zaten Erdoğan'ın karşısında rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktörü oyuna beni sokar ya da sokmaz.' şeklindeki açıklamaları da daha üzerinden birkaç saat geçti. O açıdan Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir hedefi olduğu biliniyor.

Yaşanan gerilimin nedeni de o. Ben ilçe başkanına o sözü söyledi mi bilmiyorum, kendi kaynaklarından teyit etmediğim için ama şu zaten çok açık ve net.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Kılıçdaroğlu ile aralarında bir rekabet yaşanıyor, gerilim yaşanıyor. Aday ilan edilene kadar da bunun sürmesi bekleniyor.

'6'LI MASAYA DİKTE ETTİRMEK İÇİN OPERASYON YAPTILAR'

Zaten Saraçhane olayı da bunun bir provasıydı. Mahkemeden çıkan bir karar vardı. Bu kararla birlikte Ekrem İmamoğlu siyasi bir mağdur pozisyonuna düşmüştü. O mağduriyeti fırsata çevirmek için Kılıçdaroğlu'nun da Almanya'da olmasını fırsat bilerek Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu orada Ekrem İmamoğlu'nun doğal Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek, kabul ettirmek, 6'lı masaya bunu dikte ettirmek için orada bir operasyon yaptılar belli ki çok net.

Ortak aday konusunun şansı azalmaya, çoklu aday ihtimali artmaya başlıyor. Dün de Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya davet edilmesinin altında yatan mesajlardan birisi de o. KILIÇDAROĞLU, Saraçhane'de olmadığı için eleştiri konusu olmuştu. Bunu telafi etmek istiyor. İkincisi ise; 'Bu partinin genel başkanı, lideri benim. Ekrem İmamoğlu da CHP'nin belediye başkanıdır'... Ekrem İmamoğlu'na dönük olarak da, 'Parti lideri benim. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Sen de İstanbul halkına hizmet edeceksin' mesajı verilecek. Ama tekrar başa dönecek olursak ibre çoklu adaya dönmeye başlıyor.