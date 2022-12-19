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İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı... Kılıçdaroğlu: O çağrıyı sosyal medyadan öğrendim

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 13:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu kararı sonrası yaşananlardan altılı masadaki aday sürecine kadar önemli başlıklarda önemli mesajlar verdi. İmamoğlu kararı sonrası Saraçhane'de buluşmayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu çağrı yaptı. Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım" dedi. Detayları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın da bulunduğu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(Erdoğan- Bahçeli’nin karar sonrası sözleri…) Keşke ikisi de seçim yerine gelen kişinin haksız yargı kararıyla alınması kararını demokrasiyle bağdaştırmıyoruz deselerdi. O zaman hak hukuku savunan bir durumda olurlardı. Bu konu hukuk açısından kabul edilebilir değil. İstabulluların seçtiğini siz görevden alamazsınız.

(Neden karar günü Almanya’ya gitti, seyahatini ertelemedi?) Olumsuz bir karar çıkacağını düşünmüyorum asla. Bu konuda yüzlerce içtihat var. Bu davada da önceki duruşmada tanıkların dinlendi. Soylu bağlamında bu konu konuşuldu, bilirkişi raporunda da benzer ifadeler vardı. Normalde olması gereken beraatti. Görünen tablo yargı aracılığıyla siyaseti dizayn ediyorlar.

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(İmamoğlu ile kahvaltı…) Kahvaltı ettik, duruşma öncesi bir araya geldik. Ama o kahvaltıda bu konu hiç konuşulmadı. Olumsuz bir karar düşünmediğim için Almanya’ya kendi insiyatifimle gittim.

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"ÇAĞRIYI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya’dan öğrendim bu çağrıyı. Bu nedenle Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım. Tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Zaten daha sonra biz de tepki gösterdik.

(Mitingden haberiniz var mıydı?) Bilgim yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Ama iki kez aradım gelişmeler konusunda bilgi aldım.

"İÇİŞLERİMİZE KARIŞILMAMALI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş'a hayır" demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey görevlerinin başında." dedi.

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ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı konusunda kararı 6’lı masa verecek. Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanır" yanıtını verdi.

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ÇOKLU ADAY OLUR MU?

"Çoklu aday olur mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı. Bir lider masaya getirilirse tartışılır" dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu

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