İmamoğlu'na hapis cezası... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahşo olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar, her türlü fitneyi, zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin ne olduğunu asla unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin bu altyapının hakkını verdi, Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Şehrimize getirdiğimiz eserlerle Mardin'i zenginleştirdik. Bu süreçte neler yaşadığımızı neler yaşadığımızı sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten eser getirmekten asla geri durmadık.

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Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar TL'ye, güncel bedeli 17,5 milyar TL'ye ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

"3 PETROL KUYUSUNUN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphane ile kültür projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğal gaz alt yapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

Sağlıkta, toplamda bin 124 yataklı 14 hastane ile birlikte 36 sağlık tesisi inşa edip hizmetinize sunduk. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle toplam 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca son kampanyamızla Mardin'de 2 bin 550 konut daha inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Uluştarmada, Mardin'i 29 kilometreden devraldık. Bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz.

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MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin'in Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇUKURA İTMEK İSTEDİLER"

Yıllarca bu şehir terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları dağıtmak için ne mücadeleler verdik. Bu uğurda nice yıllar yitirdik, nice acılar yaşadık, nice yıkımlara maruz kaldık, nice bedeller ödedik. Hatırlayın daha 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye'yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi asla bu ülkede değildi, bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden daha iyisi ile yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular. Çukurlara gömdüler, Arabı ile Kürdü ile maalesef ezidisi ile bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar. Terör örgütünün Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te tahrip ettiği caddeleri, sokakları, binaları yeni baştan biz inşa ettik. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik'e hizmet etmekti.

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İşte sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananları takip ediyorsunuz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Aslında bunlara en güzel cevabı evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal, 6 yaşındaki konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini bir ziyaret ettin mi? Onlarla bir helalleştin mi? Ah cambaz, ah...Ne diyor helalleşmeye geldik. Nereye? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git. Oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle dirsek temasındasın HADEP ile HADEP ne iş yapıyor Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

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Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil evlatlarından gelen güzel haberleri bekleyecek.Hep birlikte ülkemize 4 elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız.

Türkiye Yüzyılı'yla vizyonumuzu genişletiyoruz. Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor.

Kardeşlerim biz sizi Yaradan için seviyoruz. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Rabbimiz bu birliğimizi daim kılsın. Kim ne derse desin, bizim gündemimizde vizyon var. Muhalefet de ne var? Tam takır... Var var 6'lı masa var ya... Vesayetin karşısına dikilirken de, darbeye karşı direnirken de sadece Allah'a güvendik, milletimize güvendik. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize, milletimize zarar vermedik. Eskiden bu kırat da karşılaştığımız rakipler oluyordu. Bu kartikatür tiplerin tek malzemesi yalan, iftiradır.

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MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI

Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyor. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht kavgalarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz.Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü millet de gördük.

Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip istiyoruz. 6'lı masa karşımıza bir rakip çıkartamadı.

Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır.

Bize isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler.

Ayrıntılar geliyor...