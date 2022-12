Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığına dair “İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz” sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu’na “Bir partinin başka bir partinin belediye başkanını aday olabileceği yönünde açıklama yapmasını siyasi centilmenlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her partinin kendi iradesi ve kurulları vardır. Her parti kendi içinde değerlendirmesini yapar, bir sorun varsa. İşin doğrusu bu” yanıtını verdi.



YADIRGANACAK FOTOĞRAF GÖRMEDİM



İmamoğlu’nun kararın ardından yaptığı çağrı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saraçhane’de verdiği görüntüleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Bilgim yoktu önceden. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim. İki kez Ekrem Bey’i aradım ve gelişmeler konusunda kendisinden bilgi aldım. Meral Hanım gitti. Saygı duymamız gerekiyor.

(Akşener-İmamoğlu sarılma görüntüsü) O fotoğrafı gördüm. Akşener, daha önce de Ekrem Bey’i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener’e‘Meral Abla’ der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum.



ALMANYA’DAN DA TAKİP ETTİM



(Karar günü Almanya’da olmasına gelen eleştiriler) Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Bilirkişi raporu, hâkimin tutanaklara geçirdiği kendi ifadesi var. Şu anda görülen tablo, yargı aracılığıyla siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Almanya’ya gittim diye takip etmiyor değilim. Karar çıktığı andan itibaren hemen özel uçak kiraladık ve geldik.



KENDİ ADAYLIĞINA KUMPAS MI?



(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin İmamoğlu kararıyla ilgili açıklamaları) Keşke ikisi de seçimle gelen birisinin haksız biçimde görevden alınarak, yargının sopa olarak kullanılmasının demokrasiyle bağdaşmadığını söyleyen bir açıklama yapsalardı. (Bahçeli’nin bunu adaylığınıza dönük kumpas olarak nitelemesi) Hayır, hayır. Kumpas diye bir şey olursa, 16 milyon İstanbullu’nun iradesine kumpas kurulmuştur.



YSK BAŞKANI’NA TEPKİ



(YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın açıklamaları) YSK Başkanı’nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez. Doğru da değil.”



MASA ‘ADAYIMIZ SİZSİNİZ DERSE’ ELBETTE OLURUM

Kılıçdaroğlu 6’lı masanın merakla beklenen cumhurbaşkanı adayına ilişkin de şöyle konuştu: “Doğal olanı 6’lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi. Benim şahsi kanaatim. Masada tartışılmadı bu, uzun süredir beraberiz. 6 lider ‘Adayımız sizsiniz’ derlerse elbette olurum. Biz 6 lider ve cumhurbaşkanı adayı da aynı şeyi söyleyecek. Bizi zorluyorlar açıkla diye. Bu yanlış. Yol haritamızı belirleyeceğiz. Zamanımız da var zaten. ”

İMAMOĞLU’NU GRUP TOPLANTISINA ÇAĞIRDI

YSK üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle hapis ve siyasi yasakla cezalandırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bugünkü Meclis Grup toplantısına katılacak. İmamoğlu’nu grup toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet etti.

POLİS ENGELİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Kadıköy ilçe örgütlerinin önünde yapmak istediği basın açıklamasının polis engeline uğramasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez.” dedi.

HESAPLARA BLOKE TALEBİ

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ‘terör örgütü ile organik bağının devam ettiği’ gerekçesiyle HDP’nin hazine yardımına bloke konulması için ikinci kez talepte bulundu. Kocaeli’de ise HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticisi 6 kişi gözaltına alındı.