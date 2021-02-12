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DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Dedesi ve amcasının da bulunduğu 7 kişi gözaltında

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İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Dedesi ve amcasının da bulunduğu 7 kişi gözaltında
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Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli Köyü'nde geçen yıl evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolan, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçesi İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulundu.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İkranur Tirsinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme Dedesi ve amcasının da bulunduğu 7 kişi gözaltında
20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

İkranur Tirsinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme Dedesi ve amcasının da bulunduğu 7 kişi gözaltında

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dedesi ve amcasının da olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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