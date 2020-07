İkranur Tirsi'nin ölümünde son dakika gelişmesi: İkranur neden öldü?

İkranur ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye’nin gündemine oturan İkranur, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, geçen hafta cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya gitmiş ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılmıştı. 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

KÖYDE HERKESİN İFADESİNE BAŞVURULUYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, titiz bir çalışma yürütüyor. Küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, boş evlere girerek olası delil araması gerçekleştiriyor. Olay mahalline yakın patika yolları da tarayan JASAT ekipleri, köydeki herkesin ifadesine başvuruyor, şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye çalışıyor.

‘BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

Tirsi ailesinin komşusu Gülfem Yaman, İkranur’un ölüm nedeninin belirlenmesi için iz sürüldüğünü söyledi. Yaman, “Hiçbir sonuç yok henüz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz biz de köylüler olarak. Hepimiz tedirginiz, korkuyoruz evlerimizde uyumaya. Bir haftadır bizde hiç uyku yok. Jandarmalar gerekli aramaları hala yapıyorlar, hala buradalar. İnşallah bir an önce bulunsun istiyoruz. Mahallede herkes sorgulandı. Tekrar tekrar sorgulanıyor, yeni ekipler geliyor. Ankara'dan başka bir ekip gelmişti, onlar da yeniden ifadelerimizi aldılar. Evlerimiz arandı. Herkes tek tek sorgulanıyor ama henüz hiçbir elle tutulur bir şey olmadığı söyleniyor. Biz de bekliyoruz, bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

Ölü bulunduğu yerin aşağıda olduğunu söyleyen Yaman, “Çocuğun bu mevsimde oraya gitmiş olması, kesinlikle mümkün değil. Başka aylarda olsa belki gidilebilir diye düşünülebilir. Fındık bahçeleri hep yeşil alan hava geç saatte kararsa da burada artık karanlık oluyor. Sis çöküyor akşamları o saatler de mümkün değil çocuğun oraya gidebilmesi” ifadelerini kullandı.

İLK BULGULARA GÖRE CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET YOK

Giresun Valisi Enver Ünlü, İkranur Tirsi'nin kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Vali Enver Ünlü, “Bir baba olarak sizlerin huzurundayım. Gerçekten çok üzgünüm, zor bir durum. Yeni göreve başlamış bir valinin ilk haftasında basın mensuplarının karşısına bu acı olayla ilgili yorum yapması gerçekten çok acı. 3 günlük bir arama çalışması yapıldı, ancak çocuğumuzun cansız bedeni dere yatağında bulundu. İlk bulgulara göre çocuğumuzun herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu yok. İlk muayenesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kesin sonucu Adli Tıp'tan gelecek rapora göre sizlerle paylaşabilirim. Adli soruşturma da devam ediyor. İlk bulgulara göre cinsel istismar veya cinayetten söz etmek mümkün değil” diye konuştu.

400 hektarlık bir alanda arama çalışması yapıldığını hatırlatan Vali Ünlü, “O bölge kuş uçuşu 1 kilometre buraya ama 7-8 kilometre uzaklıkta bir yer. Arkadaşlarımız sahayı genişleterek aradılar ve 3’üncü gün o bölgeye ulaşabildiler” dedi.