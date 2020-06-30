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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/BULANCAK (Giresun) (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kayıp İkranur Tirsi'den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

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Son dakika haberi: Kayıp İkranur Tirsi'den acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den acı haber geldi. Günlerdir aranan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine az önce derede ulaşıldı...

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

JÖH'LER DEVREDE

Kayıp İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Bugünkü çalışmalara Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü. 170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan iz arandı. Arama çalışmalarında termal kameraların yanı sıra 3 iz takip köpeği ile 1 kadavra köpeği de kullanıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

 

 

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