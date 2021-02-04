İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Yalanı da kamera kayıtlarıyla ispat ettik. Burada bir çalışma olduğu gayet açık. Ancak bizler sapla samanı ayırmak zorundayız. Birilerinin farklı amaçları olabilir ancak bizim sorumluluğumuz kamu düzenini sağlamaktır ve bundan da taviz vermemiz beklenmemelidir. Taviz vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu süreçte 04.01.2021 tarihinden bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 590'ı ise serbest bırakılmıştır.



Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir. 04.01.2021'de gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin başta MLKP, TKP Kıvılcım, DEVPAR olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Yine İstanbul'da gözaltına alınan 01.02.2021'de gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun başta DHKP-C, KCK, FETÖ/PYD, MLKP ile ilgili olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.



Yine İstanbul’da gözaltına alınan 52 kişinin MLKP, PKK, KCK, DHKP-C olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Ankara'da gözaltına alınan 83 kişiden 28'inin başta CHKP-C, PKK, KCK olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Bu verilerden de anladığımız üzere resim gayet nettir.



Netice itibariyle Boğaziçi ülkemizin güzide eğitim kurumlarından biridir. Bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuzdayız. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz.



DEPREM TEDBİRLERİ



AFAD Başkanlığımız koordinesinde ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Burada sayın vatandaşlarımızdan istirhamımız panik yapmadan ama ertelemeden depreme dair alacağınız tedbirleri biran önce almaktır. Bunun için şartları zorlamamız gerekiyor.



73 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ocak ayında 12'si büyük 34'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 828 kırsal, 1426 şehir operasyonu yapılmıştır. Operasyonlarda turuncu kategoriden 1, gri kategoriden aranan 2 olmak üzere toplam 73 terörist etkisiz hale getirildi.