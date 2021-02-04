Olay rektöre 'istifa'yı sordum

Son günlerin en büyük tartışma konularından biri Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan gösteriler oldu. Günlerdir hem üniversite içinde hem de çeşitli bölgelerde atamaya karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Tartışmaların odağında bulunan Rektör Melih Bulu ile Teknofest’in tanıtım toplantısında Atatürk Havalimanı’nda karşılaştık. Gazeteciler ve televizyoncular yoğun bir şekilde Bulu ile röportaj yapmak istese de ilk etapta taleplerin hepsini geri çevirdi. Ancak sonrasında Hürriyet ve CNN Türk olarak Melih Bulu ile özel görüşme imkânı bulduk. Bulu, sorularımıza ilk etapta yanıt vermek istemese de, sonrasında sorularımızı cevaplamayı kabul etti. İlk sorumuz yaşanan olayları nasıl değerlendirdiği yönündeydi. Olayların büyümesinin sebebi olarak ‘provokasyon’u gösteren Bulu, şunları söyledi:

‘ZAMAN İÇİNDE HALLOLACAKTIR’

“Boğaziçi’nde demokrasi ve eleştiri kültürü vardır. Bunlar bilimin gelişmesi için olmazsa olmazlar arasında. Bu kapsamda ben insanların kendisini ifade edeceğini, zaman içinde uzlaşma noktasına geleceğini düşünüyorum. Burada, olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi. Sorun biraz da bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde bu hallolacaktır diye düşünüyorum.”

LGBTİ ADAY KULÜPTÜ

İkinci sorumuz ise Boğaziçi Üniversitesi’nde kapatıldığı gündeme gelen LGBTİ kulübüyle ilgiliydi. Bulu, şu bilgileri verdi: “Üniversitenin yöneticisi rektördür. Rektör istediği zaman yönetim kuruluna ve üniversite senatosuna ve ilgili kurumlara da danışabilir. Eğitimle ilgili konulara ağırlıklı olarak senato karar verir. Bu kulüpler ilgili konuda karar merci de en tepede rektördür. LGBTİ kulübü olarak geçse de bu bir kulüp değildir. Kulüp olabilmek için adaydı. Adaylık süreci devam eden bir kulüptü. 2 senedir de bu süreç devam ediyordu. O kapsamda bu son olaylar, yani Kabe resmiyle ilgili yaşanan olaylar, provokasyon, ondan sonra da LGBTİ’nin odasında yasadışı dokümanların bulunması adaylık sürecin askıya alınması durumunu getirdi. Yani olay bundan ibarettir.”

‘İLK 100’E GİRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Son sorumuz ise istifa çağrılarına yönelikti, “Size çağrılar yapılıyor, artık olayın sonlanması için ben de harekete geçeceğim’ gibi bir düşünceniz var mı” diye sorduk. Ancak bu sorumuza net bir cevap alamadan önce, Teknofest’i takip etmek için gelen tüm gazeteci ve televizyoncular etrafını sardı. Mikrofonlar uzatıldı, kameralar çalıştırıldı. O sırada Rektör Bulu, yanına gelen bir görevlinin çağrısıyla ‘çok özür dileyerek’ görüşmeden ayrıldı. Ancak gazetecilerin ısrarlı sorularının devam etmesi üzerine açıklama yaptı. Prof. Dr. Bulu, “Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.