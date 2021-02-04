AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu tür olayların olması son derece üzücü. Az önce İçişleri Bakanlığı Sözcümüz de kamuoyunu bildirdi.



Siyasi noktada baktığımızda orada bazı siyasi partilerin temsilcilerinin, il başkanlarının olması en baştan itibaren doğru değil. Öğrencilerin rektör atamasıyla ilgili tepkileri varsa demokratik bir ülkede sorunların nasıl çözüleceği, tepkilerin nasıl dile getirileceği bellidir. Bunun prosedüleri bellidir.



Öğrencilerin bu konuda eğer protesto yapacaklarsa, protesto ve gösterinin bir hak olarak demokrasilerde çerçevesi bellidir. Burada en başından beri mesele üniversite, rektör atanması ve öğrencilerin rahatsızlığı mı diye baktığımızda meselenin bu olmadığını görüyoruz. Kendileri de bunun mesele olmadığını söylüyorlar. Hukuk dışı bir atama mı hayır? Yasal zeminde Cumhurbaşkanlığı diğer üniversitelere yapılan atamalar gibi atama yapmış. Bazı öğrenciler rahatsızlığını dile getirmişler.



Amaç sorun çözmek ise bu sorunu nasıl çözeceğimizin yolları demokrasilerde bellidir. Sorun çözmeye dönük bir adım var mı? Hayır. Bir partinin il başkanı oraya gidip, çoğunluğu öğrenci olmayan gruplarla bir eylem planı hazırlamaları ve meselenin provokasyona dönüşmesi, kutsal değerlere dönük, insanları derinden yaralayan bir eylem gerçekleşti. İnsanlar bundan rahatsızlık duydular. Bu olaydan rahatsızlık duyan Boğaziçi Üniversite öğrencileriyle ilgili bir fişleme yaşandı. Burada biz Boğaziçi Üniversitelerinin katıldığı bir eylem değil, öğrenciler üzerinden yürütülen bir provokasyon yürütüldüğünü gördük. Öğrencilerin üzerinden ellerini çekmesi gereken CHP siyasi aklıdır. Sabah yaptıkları paylaşımda ‘Öğrenciler serbest kaldı. Siz bu öğrencileri suçladınız’ diyorlar.



(Neden serbest kaldılar) Sürekli onların hakaret ettiği hakim ve savcılar, her türlü hakareti bu ülkenin yargısına hakimine yaptılar, ama bu ülkenin hakimleri önündeki dosyaya göre karar veriyor. Az önce İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de açıkladı. Bir kısmı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Buradan eğer siyasi istismar çıkarırsanız gayri meşru ilan ettiğimiz devlet kurumlarının militan dediğiniz vali-kaymakamın, oluşturmak istediğiniz kaos sonuçlarını elde etmek için kullandığınız dil bu ülkeye zarar verir. CHP, her şeyden önce Boğaziçi’nden elini çekmelidir.