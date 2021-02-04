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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

İzmir'deki Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili 51 kişi serbest bırakıldı

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İzmir'deki Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili 51 kişi serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı. 

Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı. 

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