‘Her aile sigortalı olacak’

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CHP’nin hazırladığı Aile Destekleri Sigortası projesi dün İstanbul Bakırköy’de tanıtıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tanıtıma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da eşi Dilek İmamoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu tanıtımda özetle şunları söyledi:

HER AİLE İNCELENECEK

“Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. ‘Ailede engelli var mı? Ailede yaşlı var mı? Ailede okula giden kaç çocuk var ve bunlar hangi düzeyde eğitim aldı?’ Bazı ailelere asgari ücret güvencesi verilecek. Bazı ailelere belki asgari ücretin iki, üç katı yardımlar olacak. Dolayısıyla asgari ücret tutarında yardım yapılacak değil, ailenin durumuna göre yardımlar yapılacak.

AİLEDE EN AZ BİR SİGORTALI

Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz şu, her ailede asgari bir sigorta olacak. Sigortasız hiçbir aile olmayacak. Sürekli yardım almak değil, çalışmak, alın teri dökmek, üretmek, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz. Aile destekleri, sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır.

DİYELİM KADIN BABA EVİNE GİTTİ

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile Destek Sigortası her aileye asgari gelir güvencesi veren bir sigorta dalıdır. Temel hedefi ailedeki mutluluğu devam ettirmektir. Huzuru devam ettirmektir. Mutfağındaki bereketi devam ettirmek demektir. Özü budur. Ama diyelim ki eşler anlaşamadılar ve kadın iki çocuğuyla birlikte babasının evine gitti. O kadına ev bulacak, eşyalarını alacak, evlatlarıyla huzur içinde yaşamasını sağlayacak. Ev kirasının ödenmesi, eşyalarının döşenmesi, çocuklarının okula gitmesi gibi destekler sigortanın güvencesi olarak konuluyor.”

MEVSİMLİK İŞÇİLERE İNSANİ KOŞULLAR

Kılıçdaroğlu mevsimlik işçilerle ilgili de şunları söyledi: “Binlerce mevsimlik işçi var. Bunlar Anadolu’ya bazen fındık, fıstık bazen pamuk, soğan-patates toplamaya giderler. Aile boyu giderler. Çünkü çocuğu bırakacakları güvenecekleri bir yer yok. Devleti yönetenler şunu düşündü mü acaba? Ya bunlar nerede kalıyor arkadaş? Bunlar banyo yapabiliyorlar mı? Bunlar insan değil mi? İnsani koşulların tamamını hayata geçireceğiz. İnsani koşullarda görevlerini yapacaklar. Çocuklarını eğitimle, öğretmenlerle buluşturacağız. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmayacak.”

İTTİFAK KABUL EDERSE ADAYLIKTAN ONUR DUYARIM

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece katıldığı Haber Global canlı yayınında özetle şunları söyledi:

- “(Cumhurbaşkanı olmayı istiyor musunuz?) İttifak kabul ederse sorun yok. İttifakın liderleri bu konuda hiç bir araya gelmediler ve bu konuyu hiç konuşmadık. Benim ittifak adına konuşma yetkim de yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunu; tabi bundan onur duyarım. Hiç konuşulmadı, görüşülmedi; dolayısıyla bu konuda karar vermek doğru değil.

- (TÜİK’e ne soracaktınız?) Bunu nasıl hesapladınız? Bunu soracaktık. Sizde vicdan yok mu ya? Bu rakamlar esas alınarak emekliye aylık, asgari ücret bağlanacak; memura zam yapacaklar. Verdiğiniz rakam doğru bir rakam değil. Soramadık. TÜİK Başkanı TBMM’ye giremedi, sokmadık içeri. Seçimle gelmiş bir milletvekilini TÜİK’e almayan bir adamın TBMM’de ne işi var?

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- (Merkez Bankası Başkanı ile görüşme) Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğini söyledim. Kuruma dışarıdan sıcak siyasetin müdahale etmemesi lazım. Müdahale durumunda güven kaybolur. Bunları söyledim.

- (Asgari ücret) 1 Ocak 2021, yani bu yılın başında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O dönemin döviz kuruna çeviriyorsunuz, 384 dolar ediyor. İşçiye bugün 384 doları teslim edin, bugünkü kur üzerinden o da yaklaşık 5 bin 376 lira yapıyor. Bu parayı verirlerse, bu yılın kayıpları büyük ölçüde telafi edilecek. Sanayicinin de korunması lazım. Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım.

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- (En çok kimle helalleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz) Toplumla...Başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz. En sıcak olaydır.

AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR

- (Akşener’in Başbakanlık açıklaması) İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener, Başbakanlığa yakışır, devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Devletin bütün kurumlarında ciddi çürümeler var. Parlamenter sistemin güçlenmesi lazım.