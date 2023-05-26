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HDP isim vermeden ‘Kılıçdaroğlu’ dedi… Cumhur İttifakı’ndan tepki: Son açıklama danışıklı dövüş

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#Secim2023#AK PARTİ#CHP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 14:36

HDP, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda isim vermeden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. HDP’nin açıklamasına Cumhur İttifakı’ndan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ya Zafer Partisi'ne ya HDP'ye yalan söylüyorsunuz. İkisine birden gerçeği söyleme şansınız yok. Dolayısıyla burada danışıklı dövüş var.' ifadelerini kullandı.

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Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol sonrası dün basın toplantısı düzenleyerek ikinci tur kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimine ilişkin, isim vermeden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı.

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FUAT OKTAY: BURADA DANIŞIKLI DÖVÜŞ VAR

Buldan'ın açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Ya Zafer Partisi'ne ya HDP'ye yalan söylüyorsunuz. İkisine birden gerçeği söyleme şansınız yok. Dolayısıyla burada danışıklı dövüş var. Biz bildiğimiz yoldan devam ederiz. Zaten FETÖ'cülerle kol kolasın. PKK ile ciddi bir birliktelik var. Şeklen karşıymış gibi davranalım ama sana desteğimiz devam edecektir. HDP'nin başka yeri destekleme şansı yoktur zaten.' ifadelerini kullandı.

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ÇELİK: YA HDP'YE YA ZAFER PARTİSİ'NE YALAN SÖYLÜYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise HDP’nin bir önceki toplantıdan 24 saat sonra açıklama yapmasına dikkat çekerken, ‘Kandil’den mesaj beklediler.’ dedi. Çelik ayrıca, ‘Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Onlar 24 saat kazanmak istiyor. HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi siyasi seçmenine yalan söylüyor demektir.’ İfadelerini kullandı.

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DESTİCİ: HDP TABANINA ANLATAMAYACAĞI İÇİN İSİM VERMEDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise CNN TÜRK’teki konuşmasında, ‘Israrla söylediği yerel yönetimler özerklik şartından vazgeçtiğini söyledi mi söylemedi. HDP, YSP, PKK'nın siyasi uzantıları tabanlarına zafer partisi ile Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakatı tabanına nasıl anlatacakları noktasında böyle bir yol buldular. HDP tabanına bunu anlatamayacağı için isim vermedi.’ şeklinde konuştu.

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