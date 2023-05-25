Yeşil Sol Parti ve HDP'den ikinci tur kararı

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ikinci tur kararını şu sözlerle açıkladı:

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin duruşunu kamuoyu bilgisine sunmak istiyoruz. Bizler halkın eşitlik adalet hak mücadelesine kefiliz. tek ölçütümüz bu değerlerdir. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız. Türkiye toplumunun demokrasi eşitlik beklentisi ve özlemini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. Sandığa eksiksiz gideceğiz. Israr ve inatla mücadelemizi sürdürecek asla ve asla pes etmeyeceğiz.