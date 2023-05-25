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Yeşil Sol Parti ve HDP'den ikinci tur kararı

Güncelleme Tarihi:

#Pervin Buldan#YSP#HDP
Yeşil Sol Parti ve HDPden ikinci tur kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 14:03

Yeşil Sol Parti, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol sonrası bugün basın toplantısı düzenleyerek ikinci tur kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada "Sandığa eksiksiz gideceğiz" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ikinci tur kararını şu sözlerle açıkladı:

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin duruşunu kamuoyu bilgisine sunmak istiyoruz. Bizler halkın eşitlik adalet hak mücadelesine kefiliz. tek ölçütümüz bu değerlerdir. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız. Türkiye toplumunun demokrasi eşitlik beklentisi ve özlemini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. Sandığa eksiksiz gideceğiz. Israr ve inatla mücadelemizi sürdürecek asla ve asla pes etmeyeceğiz.

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#Pervin Buldan#YSP#HDP

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