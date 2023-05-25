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AK Partili Çelik'ten Yeşil Sol Parti'nin 2. tur kararıyla ilgili açıklama

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#AK Parti#Ömer Çelik#Secim2023
AK Partili Çelikten Yeşil Sol Partinin 2. tur kararıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 14:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Çelik, Yeşil Sol Parti ve HDP'nin ikinci tur kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Zaten gördünüz ilk turda Cumhurbaşkanımızı geride gösteren anket şirketleri de önde göstermeye başladı. 

Türkiye ilk defa böyle bir deneyim yaşıyor, ikinci tur. Cumhurbaşkanımızın fark atacağı bir tur bekliyorum.

İki tane teşekkürümüz var, bir tanesi ittifakımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, ikincisi sandığa gidip oy kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

CHP'li seçmen çalıştı, başka partiler kazandı.

Bir tablo ortaya çıktı. Terörle mücadele son derece önemlidir. Teröre destek verenlerin terörist başına imtiyaz vereceğiz demelerine Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması seçmende kırılma yaşattı. Hiçbir CHP Genel Başkanının Kılıçdaroğlu kadar sessiz kaldığı görülmemiştir. Terör meselesinde muğlak duruyor. 

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Bir hafta içinde sahte bir milliyetçilik üretmeye başladılar. Şu anda yaptığı şey pankart siyaseti. Pankartlarla seçmeni yanıltabileceğini düşünüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ

Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas. 

Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır.

HDP'NİN 2. TUR KARARI

Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

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MONTAJ KASET TARTIŞMASI

Montajdır, şudur budur siyasette kullanılmaz. Onlar da şunu demiştiniz, bunu demiştiniz diye video hazırlıyor.

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Gençler de öyle bir şey yapmışlar. Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz diyerekten terörist başına imtiyaz vs dediler. Dün bir tanesi çıkmış diyor PKK bu açıklamaları Cumhur İttifakı kazansın diye yapıyor. 

Şimdi söylesinler PKK bir terör örgütüdür ve silah bırakmalıdır.

Bütün siyaset alanını var eden şey meşruiyettir.

Biz tezkere getiriyoruz itiraz ediyorsunuz. Sonra utanmadan pankart asıyorsunuz.

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SIĞINMACILARI GÖNDERME KARARI

Türkiye ölümden kaçanlara kucak açmıştır. Türkiye'nin tutarlı bir politikası vardır. geri dönüşün teşvik edilmesiyle ilgili, göçmenleri geri dönüşü daha da hızlanacak. Bunlar zaten burada kalmayacaklar, dönecekler. Dönüşleri hala devam ediyor. Normalleşme dönemiyle daha da hızlanacak. Belli konularda mutabakat sağlandığında liderler bazında da görüşme olacaktır. Türkiye bir mülteci kampı değildir, mutlaka dönecekler. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha Suriyeli gelecek diyor, söylediği yalandır. Hiçbir insanı bizim insanımız ölüme göndermez. Normalleşme süreci daha da hızlanacak.

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YÜZDE 50+1 DEĞİŞİR Mİ?

Sistem işliyor. Uzlaşma kültürüne de katkı sağlamış oluyor.Şu anda bununla ilgili gündem yok. Ama siyaset tartışacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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#AK Parti#Ömer Çelik#Secim2023

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