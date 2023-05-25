Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Seçimlere yüksek katılım bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın A Haber'deki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek katılım bekliyoruz seçimlere. Sahada rehavet olmayacağını görüyoruz. Bütün gücümüzle son saniyeye kadar çalışacağız. Mutlaka sandığa gitmemiz ve oyumuzu vermemiz lazım. Türkiye’nin kalkınması için verilecek karar çok önemli, bu zaferi birlikte sonuçlandıralım. Motivasyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın inşaası. Yurt dışı muhteşem bir sınav verdi, şimdi sıra bizde. Rehavete kapılmadan sandığa gitmeliyiz.

İkinci turda sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sinan Oğan desteğini resmen açıklamış durumda, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a. Netleşmiştir bir durumda.

'SİNAN OĞAN PAZARLIK OLMADAN İLKELER BAZINDA DESTEK VERDİ'

Ata İttifakı’nda dağılmanın olduğu açıklandı resmi ağızlardan. Sinan Oğan pazarlık olmadan ilkeler bazında destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a.

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Gözden Kaçmasın Erdoğan: Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik Haberi görüntüle

'14 MAYIS ÖNCESİNDEKİ MİLLET İTTİFAKI YOK ŞU AN'

Hiçbir güvenin kalmadığı cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz. Defalarca toplantı yaptık deyip masadan kalkıp tekrar oturma hadiselerini yaşadık. Zoraki çıkar birlikteliği var. 14 Mayıs öncesindeki Millet İttifakı yok şu an.

Bizim konumuz sayın Özdağ değil, bizim muhatabımız sayın Kılıçdaroğlu. Protokol metnine baktığımızda kendi ortaklarına şeffaf olamayan bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının 7 maddesine baktığımızda üyesi olsam utanırım. Şeffaflık yok ki sana şeffaf olsun.

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜ: YENİ YERLEŞİM YERLERİ OLUŞTURMAYA BAŞLIYORUZ

Yeni yerleşim yerleri oluşturmaya başlıyoruz. Sessizlerin sesi olmak önemli, burada biz bir çözümü bulacağımıza inanıyoruz. İki lider görüştüğü zaman belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş demektir. Seçimi bir geride bırakalım, çalışmalarımız var. Barışı tesis edemiyorsak bile iki ülke arasında ortak bir takım konuları tahılın ihracı gibi çözüm yolları üretmemiz söz konusu. Aynı yoğunlukta çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLERİN TAMAMININ ALTI BOŞ"

Meclis'teki aritmetikten kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı zaten yok, kazansa da kazanmasa da verdiği sözleri tutması mümkün değil. Bunları masaya oturtan kimlerse, kimler olduğunu biliyoruz zaten. Masaya oturtan kimlerse onların kullandığı şey, FETÖ'ye, PKK'ya ve Avrupa'ya verdikleri sözler...