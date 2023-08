Hazır yaz kalabalığı çekilmeye başlamışken... ‘Eylül’de gel’ diyen plaj ve koylar | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Haberin Devamı

Ilık bir güneş, sakinlik veren dalga sesleri, kalabalığın olmadığı plaj ve koylar… Eylül ayı, bavulu hazırlayıp yola koyulmak, ruhen arınmak, dinginleşmek ve denizin keyfini çıkarmak için her zaman iyi bir seçenek.

Peki rotayı nereye kırmalı?



Bu soruyu gezgin ve seyahat yazarları Özlem Köseoğlu, Nurgül Büyükkalay, Bahar Gündoğdu ve Erdoğan Gümüş'e sordum. 5 şehirden Alpay’ın ünlü şarkısındaki gibi ‘Eylül'de gel’ dedirten birbirinden güzel 10 adresi önerdiler.



Harika plajlar: Akçakoca / DÜZCE



Akçakoca; Ankara’ya 275, İstanbul’a ise 250 kilometre mesafede yer alıyor. Bu şirin tatil beldesi 35 kilometrelik sahil boyunca; Mavi Bayraklı plajları, siyah inci taneli kumsalları ve masmavi sularıyla sizleri bekliyor.

Erdoğan Gümüş, “Akevler, Akkaya, Ayazlı, Ceneviz Kalesi, Çınaraltı ve Çuhallı tercih edebileceğiniz plajlardan bazıları… Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz olan bu plajların hepsi Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta kalabalık olsa da Eylül’de okulların açılmasıyla ıssızlaşıyor. Yolunuzu buralara kadar düşürmüşken Akçakoca'nın görülecek yerlerini es geçmeyin" dedi.

Gümüş, şu önerilerin altını çizdi:

-- UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve adeta kentin simgesi haline gelen Akçakoca Ceneviz Kalesi ilk ziyaret edeceğiniz yer olmalı. Roma ve Helen medeniyetlerinin izlerini taşıyan kale, iki koy arasında ve bir falez üzerinde muhteşem bir manzaraya sahip.



-- İlçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş Şelalesi ve doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği rotalardan biri olan Kurugöl Kanyonu da mutlaka uğranması gereken duraklar. İçindeki galeriler, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan Fakıllı Mağarası ile ahşap minaresiyle dikkat çeken Hemşin Köyü Camii de gezip görülecek yerlerden…”



Akçakoca’nın konaklama seçenekleri yönünden de çeşitlilik sunduğunu söyleyen Gümüş, “Günlüğü 750 liradan başlayan apart ve pansiyonlar olduğu gibi, günlüğü kişi başı 1000-2500 lira arasında değişen oteller de oldukça fazla…” dedi.





Ceneviz Kalesi ve Plajı / Fotoğraf: İHA

Eylül tam zamanı: Bozcaada / ÇANAKKALE

Haberin Devamı

Yaz aylarının en gözde tatil rotalarında biri Bozcaada… Özellikle Instagram’ın hayatımıza girmesiyle popülerliği daha da arttı. Yazın çok kalabalık oluyor. Eylül ayında rüzgâr biraz kendini gösterdiği için tatilciler yavaş yavaş çekiliyor, plajlar ve koylar ıssızlaşıyor.



Bahar Gündoğdu, “Bozcaada İskelesi'ne feribotun yaklaşmasıyla bir anda tüm stresinizi unutacaksınız. Adanın cam gibi berrak denizi, büyük ve küçük plajları gerçekten de görülmeye değer. Fakat Bozcaada’da suyun genellikle soğuk olduğunu belirtmeden geçmeyeyim” dedi.





Ayazma Plajı

Gündoğdu, denize girilecek yerlerle ilgili şu önerileri paylaştı:

Haberin Devamı

“Adada deniz dendi mi akla gelen ilk yer Ayazma Plajı… Denizi turkuaz renginde ve plajı incecik altın sarısı kumlarla kaplı. Çocuklu aileler de en çok burayı tercih ediyor. Bir diğer popüler adres ise Akvaryum Koyu… Küçük bir koy olsa da denizaltının canlılığı ve cam gibi gözüküyor olması çok dikkat çekici. Buraya adanın merkezinden minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir diğer adres de Sulubahçe Plajı… Plajda herhangi bir tesis bulunmuyor. Kendi sandalyenizi ve şemsiyenizigetirmenizi öneririm. Sulubahçe diğer plaj ve koylara göre daha sakin.”





Akvaryum Koyu

Keşfedilmemiş koylar: Urla / İZMİR



Antik çağlara kadar uzanan tarihi, doğallığını korumayı başarmış küçük köyleri, bağları ve koylarıyla Urla, İzmir’in en gözde tatil beldelerinden biri.

Haberin Devamı

“Urla’nın güneyinde çok fazla keşfedilmemiş koy göreceksiniz” diyen Nurgül Büyükkalay, bu koylar içinden Demircili, Altınköy, Bodrum, Önen ve Balıklıova'yı ön plana çıkardı:

“Demircili Koyu, huzur ve sakinlik arayanlar için harika bir adres. Yarımada boyunun her iki tarafında da koy var. Urla merkezden Yağcılar istikametine doğru ilerleyerek çam ağaçlarının arasından geçen harika bir yoldan gidiliyor. Urla’da denize girebileceğiniz koylardan bir diğeri de Altınköy Koyu. Yemyeşil ağaçların çevrelediği Bodrum Koyu, Karaburun Yarımadası'nın başlangıç kısmında yer alan Balıklıova Koyu, Urla’nın güneyinde yer alan, temiz ve berrak denizi ile meşhur Önen Koyu ise diğer adresler.”





Balıklıova

Çocuklu aileler için çok uygun: Ilıca Plajı / İZMİR

Haberin Devamı

Ilıca, her yıl Çeşme’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize girmek için en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor. Plaj çocuklu aileler için çok uygun. Çünkü denizin büyük bir kısmı sığ… Burası aynı zamanda uçurtma sörfü ile ilgilenenlerin de çok tercih ettiği bir yer.





Ilıca Plajı

Ilıca'nın uçsuz bucaksız bembeyaz kumuyla tertemiz bir denize sahip olduğunu söyleyen Özlem Köseoğlu, “Plaj, halk plajı olduğundan ve bünyesinde hiçbir işletme bulunmadığından yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Özellikle hafta sonu iğne atsanız yere düşmez. Bu nedenle plajın tadını Eylül’de çıkarmak daha mantıklı… Çünkü kalabalıklar Eylül ortasından itibaren çekiliyor. Ayrıca plaj kaynak suyu ile karıştığı için romatizma, kadın hastalıkları ve deri hastalıklarına da iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

Çeşme’de gezilecek yerlerle ilgili de önerilerde bulunan Köseoğlu, “Tarihi Çeşme Kalesi, çok çeşitli kıyafet ve Ege otları gibi ürünlerin satıldığı Alaçatı Pazarı, ünlü markaların mağazalarının bulunduğu Çeşme Marina, 1850’lerden kalma nostaljik Alaçatı Yel Değirmenleri, Alaçatı’nın buluşma noktası olan Alaçatı Pazaryeri Camii gibi adreslere uğramadan sakın geri dönmeyin” dedi.





Ilıca Plajı

Ege güzeli: Karaburun / İZMİR



Karaburun

Cam gibi denizde yüzmek isteyenlere: Datça / MUĞLA

Karaburun Yarımadası'nda birbiri ardına dizilmiş, berrak sularıyla birçok koy yer alıyor. Bazıları yerleşim yerleriyle iç içe, bazıları da yerleşimin olmadığı doğal koylar...Özlem Köseoğlu; bu koylar içinde en popüler olanların Mimoza, İncirli, Bodrum ve Kaynarpınar olduğunu söyledi ve şu detayları paylaştı:“Mimoza Koyu’nda pek çok işletme bulunuyor. Burası oldukça temiz bir koy fakat işletmeler biraz cep yakıyor.Taşlık ve berrak suya sahip olan Bodrum Koyu’nda da şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz kafeler bulunuyor.Huzur veren bir köyü bulunan Kaynarpınar Koyu ise tam anlamıyla şehrin stresinden kurtulabileceğiniz bir adres.”Kıvrımlı yolların ardından ulaşılan, yeşili, mavisi ve tarihiyle adeta bir cennet Datça… Kalabalık plaj işletmelerinden uzakta sakin bir tatil yapmak, bükleri gezip cam gibi denizlerde yüzmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.

Datça’nın el değmemiş pek çok koya sahip olduğunun altını çizen Nurgül Büyükkalay, favorisinin Kargı Koyu olduğunu söyledi.



Büyükkalay, “Kargı’nın balıkları görebileceğiniz kadar berrak ve temiz bir denizi var. Ayrıca Datça merkeze de çok yakın. Bu nedenle de çok tercih ediliyor” dedi.





Ovabükü

Mesudiye Köyü’nde birbirinden güzel üç bük olduğunu da söyleyen Büyükkalay, “Ovabükü, Kızılbük ve Hayıtbükü çok büyüleyici… Hepsinde denize girmek çok keyifli. Üçünde de deniz kenarında yemyeşil ağaçların altında uzanıp pansiyonların restoranlarında harika yemekler yiyebilirsiniz. Ovabükü’nden birkaç kilometre ileride karşınıza masmavi manzarasıyla Kurubük Koyu çıkacak. Hiçbir işletme yok ve küçük taşlık bir sahili var. Datça’nın en meşhur koylarından bir diğeri de zeytin, badem ve çam ağaçlarıyla kaplı Palamutbükü. Uzun bir sahili var ve sahil boyunca restoranlar, kafeler ve oteller sıralanıyor” ifadelerini kullandı.





Palamutbükü

Mavi Bayraklı: Sarıgerme Sarçed Plajı / MUĞLA

Sakin ve sessiz bir dönemde tatil yapmayı tercih edenler için en uygun rotalardan biri Sarıgerme… Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir belde olan Sarıgerme, birçok turizm beldesine yakınlığı nedeniyle çok tercih ediliyor. Bölgede Eylül’de denize girilecek en özel yer ise Sarıgerme Sarçed Plajı…

Sarçed’i Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olarak tanımlayan Erdoğan Gümüş, “Sarçed, boylu boyunca uzanan altın sarısı kumsalı, kum zambakları ve serinleten rüzgârı ile Eylül’de tatilcilerin vazgeçilmez adresidir” dedi. Gümüş, şöyle devam etti:

“Plaj; Ortaca merkeze 18 ve Dalaman merkeze 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2007 yılından beri hiç fire vermeden her yıl Mavi Bayrak ödülüne layık görülüyor. Çevresinde Kıbrıs akasyası, incir ve fıstık çamı gibi ağaç türlerini de barındırıyor. Ulaşım açısından zorluğu olmayan plaja kendi aracınızla ulaşabilirsiniz. Eğer toplu ulaşım kullanacaksanız Ortaca ya da Dalaman otogardan dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Sarıgerme, konaklama açısından da oldukça zengin. Her bütçeye uygun apart ve otel seçeneklerinin yanı sıra çok yıldızlı otellerin sayısı da bir hayli fazla…”



‘Kaplumbağa Plajı’: İztuzu Plajı / MUĞLA



Dalyan’a yakın bir konumda bulunan İztuzu Plajı, 4,5 kilometre uzunluğa sahip. Caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı bölge olmasından dolayı ‘Kaplumbağa Plajı’ olarak da biliniyor.

Özlem Köseoğlu, “Tuzlu deniz suyu ve tatlı göl suyunun bir arada bulunduğu İztuzu Plajı, Eylül’de denizin keyfi yapılacak yerlerin başında geliyor. Plaj öyle güzel ki, insana uçsuz bucaksız bir sonsuzluk hissi veriyor” dedi.





İztuzu

Caretta caretta'ların yuvalarına zarar gelmemesi için yumurtaların bulunduğu bölgelerin işaretlendiğinin altını çizen Köseoğlu, “Yumurtaları korumak amacıyla akşam 20.00 ile sabah 8.00 saatleri arasında plaj kapatılıyor. Plajda, belediyenin işlettiği bir tesis de bulunuyor. Burada şemsiye, şezlong, masa, sandalye, cankurtaran, otopark, soyunma kabini ve tuvalet gibi imkânlar sunuluyor” ifadelerini kullandı.





İztuzu Plajı

Aktivite sevenlere: Kleopatra Plajı / ANTALYA

Kleopatra Plajı

Büyüleyici koylar: Kekova / ANTALYA

Alanya’da bulunan ve adını Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plajın, 2 kilometre uzunluğunda altın renkli kumlarla kaplı tertemiz bir kumsalı bulunuyor. Denizi sığ ve berrak…Kleopatra’nın Antalya’nın popüler noktalarından biri olduğunu söyleyen Nurgül Büyükkalay,dedi.Kekova; Akdeniz kıyısında doğallığını korumayı başarmış, tarih, deniz ve doğanın iç içe olduğu ülkemizin cennet köşelerinden biri. Antalya’nın Demre ilçesine bağlı olan Kekova, adını üç farklı yerden denize çıkılabilmesinden alıyor. Burası aynı zamandada bir parçası.

Nurgül Büyükkalay, “Tarihi, doğası ve turkuaz sularıyla Kekova’nın hernoktası cennetten bir köşe. Bölgede tekne ile masmavi sularında yüzeceğiniz harika koylar var” dedi ve ekledi:

“Üçağız’dan yürüyerek ya da tekneyle ülkemizin en güzel köylerinden Kaleköy’e gidebilirsiniz. Kaleye vardığınız zaman karşınıza muhteşem bir manzara çıkıyor. Denizin ortasındaki tarihi lahidin etrafında hem yüzüp hem de kanoyla gezebilirsiniz. Akvaryum, Salyangoz, Tersane, Gökkaya, Hamidiye ve Esmeralda koyları ise Kekova’nın masmavi sularında deniz keyfi yapacağınız yerlerden bazıları…”



Fotoğraflar: iStock