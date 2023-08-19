Huzurlu tatilin adresleri: Denizi kucaklayacağınız kamp alanları | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

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Pandemi döneminde yükselişe geçen kamp ve karavan turizmi, popülerliğini koruyor.

Bu yaz da kamp tatiline rağbet büyük oldu. Öyle ki haziran ve temmuz ayında kamp alanları adeta doldu taştı. Şu sıralar ise yaz kalabalığı yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu da kamp tatili için yola çıkmanın tam zamanı olduğu anlamına geliyor.

Peki nereye gitmeli? Bu soruyu Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu ve Erdoğan Gümüş’e yönelttim.



İstanbul, İzmir, Çanakkale, Muğla ve Antalya’dan bütçe dostu birbirinden güzel 10 adresi önerdiler.

Ağva’nın güzeli: Kilimli Koyu / İSTANBUL



Şile’nin Ağva semtinde yer alan Kilimli Koyu; trekking'den pikniğe, çadır kampından karavan kampına kadar birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Burası hem aileler hem de arkadaş grupları için ideal bir deniz kampı adresi.





Kilimli Koyu / Fotoğraf: İsmail Sarı

Kilimli Koyu / Fotoğraf: İsmail Sarı

Sakinlik arayanlara: Marmaros Plajı Kamp Alanı / ÇANAKKALE



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“Plajın hemen sonrasında başlayan kayalıklar, dalgalı deniz ve bolca yeşillik, farklı bir atmosfer yaratıyor. İstanbul’dan çok uzaklardaymışsınız gibi hissedeceksiniz” diyen Özlem Köseoğlu,dedi.Marmaros, Gökçeada'nın en sakin plajlarından biri. Dereköy mevkii yakınında bulunan plajın sahili biraz çakıllı olsa da denizi oldukça temiz. Yolu biraz bozuk olduğu için çok fazla tercih edilmiyor.Özlem Köseoğlu,dedi.“Bölgede bulunan doğal parkurda yürüyüşler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz” diyen Köseoğlu, görülecek yerlerle ilgili de "ifadelerini kullandı.

Seçeneği bol: Kadırga Koyu / ÇANAKKALE

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarındaki Kadırga Koyu, Assos civarında konaklamak ve denize girmek için tercih edilen başlıca yerlerden biri. Koy temiz ve her bütçeye uygun otel ya da kamping alanlarıyla dolu.

“Güneşte yaprakları pırıl pırıl parlayan zeytin ağaçlarıyla dolu bir yoldan ulaşılan koy, yaklaşık 3 kilometrelik doğal bir plaja sahip” diyen Bahar Gündoğdu, “Kadırga’da otel, pansiyon, karavan ve kamp konaklama olanakları bulunuyor. Karavan ve kamp seçeneklerinde fiyatlar 2023 yılı için 150-400 lira arasında değişiyor. İşletmelerin hepsinde duş, tuvalet, mutfak, internet ve restoran olanakları da bulunuyor” dedi.

Yeşilliklerin arasında: İngiliz Burnu Kamp Alanı / İZMİR

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Eski Foça'dan Yeni Foça'ya giden ara yol çıkışında sola ayrılan yolun sonu İngiliz Burnu olarak adlandırılıyor. Ücretsiz olması pek çok kamp sever için burayı özel kılıyor.



Özlem Köseoğlu, “Yeşilliklerin arasında ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir yer İngiliz Burnu… Daha çok hafta sonları kamp yapmak isteyenleri ağırlıyor. Hafta içi biraz daha sakin… Ağaç altları çadır için çok uygun. Eğer yelkene ve rüzgâr sörfüne merakınız varsa üç dakikalık mesafede bulunan Foça Rüzgâr Sörfü ve Yelken Kulübü’ne uğrayıp deniz sporları yapabilirsiniz” dedi.





İngiliz Burnu



Dünyaca ünlü plajın yanı başında: Sarıgerme Kamp Alanı / MUĞLA

Sarsala Koyu

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Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir belde burası… Tatil ve turizm beldelerine yakınlığı nedeniyle iyi bir lokasyona sahip. Caretta caretta'ların yumurtlama bölgesi olan dünyaca ünlübaşta olmak üzere;gibi onlarca koy ve plaja kolayca ulaşılabilecek mesafede yer alıyor.“Ortaca Belediyesi tarafından işletilen çadırlı kamp ve karavan alanı oteller bölgesinde bulunuyor. Kamp alanı sahil kenarında ve ağaçlar arasında olması nedeniyle ayrıca tercih ediliyor” diyen Erdoğan Gümüş,dedi.

Gümüş, “Her türlü alt yapı imkânına sahip kamp alanı ücretli… 2023 yılı günlük karavan konaklama ücreti 170, çadır ise 120 lira. Yine yerel yönetimce işletilen kafe-restoranında sunulan oldukça hesaplı yiyecek ve içecek hizmeti de bir diğer avantajı. Alışveriş yapabilecek en yakın yerleşim yeri ise Osmaniye köyü (Sarıgerme) içinde bulunan ve akşamları daha hareketli olan caddesi. Akşamları sadece yaya trafiğine açık olan cadde, telaşsız ve sakin dolaşma fırsatı verirken, büyük şehirlerin yoğunluğundan kaçanlar ya da kalabalık alışveriş merkezlerinden bıkmış olanlar için bir başka tercih sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.





İztuzu Plajı

Fethiye’nin en güzel koylarından biri: Katrancı Koyu Kamp Alanı / MUĞLA



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Fethiye ile Göcek arasında, Fethiye’ye 15, Göcek’e 10 kilometre mesafede yer alan Katrancı Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu, zümrüt gibi deniziyle tam bir huzur kaynağı. İki koydan oluşan Katrancı Koyu’nun birinde çadır ve karavan ile kamp yapılmasına müsaade ediliyor.

“Kamp alanı çam ve okaliptüs ağaçlarının altında oldukça ideal bir ortama sahip... Harika kumsalı, arkasında uzanan yemyeşil orman dokusu ve karşısında masmavi denizin yarattığı panoramik görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor” diyen Erdoğan Gümüş, “Her iki koyda da duş, lavabo, tuvalet, soyunma kabini, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı, şezlong gibi ihtiyaçlarınız için üniteler oldukça yeterli. Ayrıca yeme içme ihtiyacınızı karşılayacağınız restoran ve market de diğer bir avantajı” dedi.



Katrancı Koyu’nda konaklama ücretleri için, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bir ücretlendirme olduğunun altını çizen Gümüş, “2023 yılı kamp konaklama ücretleri 4 kişilik çadır yeri için günlüğü 195 lira… Dört kişilik karavan yeri için de 245 lira ücret alınıyor. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Bu arada hatırlatmak isterim, koya evcil hayvan alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Kamp için ideal: Çıralı / ANTALYA



Tahtalı Dağı’nın eteklerinde konumlanan Çıralı, Akdeniz’in doğallığını koruyan birkaç yerinden biri... Yazı ayrı, baharı ayrı güzel. Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanacağınız çok sayıda kamp alanı bulunuyor.

“İster kendi çadır ve karavanınızda, isterseniz de ahşap bungalovlarda kalabilirsiniz. 3 kilometre uzunluğunda harika bir sahili var. Bir ucu Olimpos diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor. Şezlonglar ve otopark ücretsiz” diyen Nurgül Büyükkalay, “Çıralı, caretta caretta'ların üreme alanı ve akşamları yollarını bulmaları için plajda geceleri ışıklandırma yasak. Cırcır böcekleri eşliğinde yıldızları izlemeye hazır olun” dedi.

Çıralı tatilinin olmazsa olmazının Yanartaş, olduğunu söyleyen Büyükkalay, “Çıralı’dan yürüyerek yaklaşık yarım saatte Yanartaş Mesire Alanı’na ulaşılıyor. Buradan da 30-40 dakikalık bir yürüyüşle tepeye çıkılıyor. Yürüyüş biraz yorucu ancak karşınıza çıkan büyüleyici manzara için buna fazlasıyla değer. Doğal gaz çıkışından kaynaklanan, taş içinden çıkan alevlerin verdiği atmosfer akşamları büyüleyici. Taşların arasından çıkan alevler hiç sönmüyor. Yanartaş’a çıkarken yanınıza bu doğal ateşte pişirmek için sucuk almayı unutmayın” ifadelerini kullandı.





Çıralı

Sahil boyunca çok sayıda kamp yeri sıralanıyor: Adrasan / ANTALYA

Sessizliği, sakinliği ve dinginliği ile Akdeniz’in en güzellerinden biri Adrasan... Üstelik Çıralı ve Olimpos’tan daha büyük. Sit alanı olması nedeniyle doğallığını koruyan Adrasan, sakin bir kamp tatili için de en ideal rotalardan biri.



Sahil boyunca çok sayıda kamp yeri sıralanıyor. Biraz kafa dinleyip bisiklete binmek, Akdeniz’in berrak sularında yüzmek, yöresel lezzetleri tatmak isterseniz dümeni Adrasan’a kırabilirsiniz.

Nurgül Büyükkalay, “Alanya’dan Kaş’a hem doğayla iç içe hem de denize yakın kamp yapabileceğiniz ücretli ve ücretsiz çok sayıda kamp alanı var. Dilerseniz bakir bir koya çadırınızı atabilir ya da portakal bahçeleri arasında ahşap bir bungalovda kalabilirsiniz. Antalya’nın batısında yer alan ve Adrasan; bungalovlu, çadırlı ve karavanlı kamp tatili için her zevke ve bütçeye uygun seçeneklere sahip. Kaldığınız yerden sadece birkaç adım yürümeyle denize ulaşabiliyorsunuz” dedi.





Adrasan Plajı

Bölgede gezilecek yerlerle ilgili de öneriler paylaşan Büyükkalay, “Adrasan’ın olmazsa olmazı tekne turu. Muhteşem koyları var. Tekne turlarının en gözde durağı ise Suluada. Özellikle denizinin berraklığı ve kumlarının beyazlığı ile Türkiye’nin Maldivler’i olarak anılan Suluada’ya mutlaka bir tekne turu yapmalısınız. Denizi akvaryum gibi, kumu ise içerisinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalardan dolayı bembeyaz” ifadelerini kullandı.





Suluada





Zeytin ağaçlarının gölgelediği kamp alanları: Kaş / ANTALYA



Masmavi koyları ve zeytin ağaçlarının gölgelediği kamp alanları ile Antalya’nın kamp tatili için en güzel bölgelerinden biri Kaş. Kaş’ın her mevsim sizi büyüleyecek güzellikleri var ancak kalabalık ve sıcaktan uzak günleri ile Kaş’ın en güzel mevsimi yaklaşıyor.

Kaş’ın sürekli uğradığı adreslerden biri olduğunu söyleyen Nurgül Büyükkalay, “Bir tarafta eşsiz güzelliği ile Kaş, diğer tarafta komşunun Meis Adası manzaraları ile harika kamp alanları... Kaş’ta gideceğiniz kamp alanları düzeni, temizliği, manzaraları ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak donanıma sahip. Bungalovda, çadır ya da karavanınızla kalabilirsiniz. Çukurbağ Yarımadası'nın begonvillerle kaplı yollarında yürüyüş yapabilirsiniz” dedi.

BONUS: İzmir’in kaçış adresi: Karagöl Kamp Alanı / İZMİR



Karagöl, İzmir’in Karşıyaka ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir doğa harikası. Bu güzelliğe ulaşmak için biraz viraj tırmansanız da alana vardığınızda göreceğiniz manzara size “İyi ki geldik” dedirtecek.

Göl çevresi titizlikle korunuyor. Bu nedenle deniz tatili mümkün değil. Fakat deniz dışında doğa içinde ve kuş sesleri eşliğinde huzur arıyorsunuz tam da size göre...



“Karagöl’e bir keresinde arkadaş grubumuzla birlikte motosikletlerle gitmiştik. Yolu motosiklet severler için çok güzel” diyen Özlem Köseoğlu, "Piknik alanı, kamp alanı, tuvalet, restoran, büfe ve çocuk oyun parkı gibi olanakların olduğu Karagöl, İzmir’de kamp alanı olarak tercih edilecek yerlerin başında geliyor. Kamp için; kendi çadırınız veya karavanınızla gelmeniz gerekiyor. Bir gece konaklama ücreti 240 lira. Bu ücret içinde araç giriş ücreti, bir çadırda gece konaklama, elektrik, su ve tuvalet ücreti yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock



