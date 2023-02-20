Hatay'da peş peşe korkutan depremler! Uzmanlar değerlendirdi

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Hatay'da akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.

İşte panik yaratan depremler sonrası uzmanların açıklamalarından satır başları:

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi. Zamanını bilmiyorduk tabii ki ama bu bölgeye dikkat edin dedik. Ben şu anda daha büyük deprem beklemiyorum. Bir Adana kaldı. Adana'da da bu deprem gerçekleşirse, Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde enerjisini boşaltmış olacak. Ben bu depremde tsunami beklemiyorum. Ama her ihtimale karşı böyle bir uyarı yapılmış olabilir. Yine de gereğini yapmak, uyarılara dikkat etmek lazım. Bingöl'e kadar olan kısımda, Hatay ve Kahramanmaraş'ta daha büyük bir deprem beklemiyorum. Biz Kıbrıs'ta da bu depremlerden sonra hareketlilik olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle kuzey tarafta hareketlenme olmuş olabilir. Özellikle Adana ve Kıbrıs arasında bir deprem meydana gelirse, Doğu Anadolu fayı uykuya geçebilir.

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PROF. DR. GÖRÜR BÖLGE BÖLGE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün ayrıca, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. " şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

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Gözden Kaçmasın CNN Türk muhabiri deprem anını gözyaşları içerisinde anlattı Haberi görüntüle

İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı: Yol deprem kırığı değil. Bu bir boşluktan kaynaklanıyor. Normalde köprülerin kenarların bir boşluk olur. Genleşmeden dolayı yol bir birinden ayrılarak aşağı çökmüş. 6.4 bir deprem buna sebep olabilir. Depremin ivmesi önemli.

CNN Türk Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy: 6.4 karada olan bir deprem olduğu için tsunamiye neden olmaz ama AFAD'ın uyarısında bir yükselme olacağı söylendi. Bu olabilir tabii. Dikkate alınması gerekiyor. Bu yeni bir deprem. Artçı bir deprem olması için önceki depremlerle aynı yerde olması gerekiyor. Kaç günden beri binalara girmeyin diye uyarılıyordu. Bundan sonra yaşanacak artçılar bunlara yakın olacak. Hatay baştan başa kırıldı. Ben normal şartlarda Hatay’da daha büyüğünü beklemiyorum.

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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen: Bağımsız deprem derken şunu vurgulamakta fayda var. 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem oldu. Fay izi takip edildiğinde bugün meydana gelen depreme kadar kırık uzanmamıştı. Bu deprem 6 Şubat depremlerinin tetiklemesi sonucu meydana geldi. Depremin ardından artçıların olabileceği söylenmişti. Bunun yanında bu bölgedeki faylarda gerilim yüklenmesi olmuştu. Bu ve buna benzer depremlerin bölgede olma olasılığı vardı. Antakya Samandağ'da bulunan vatandaşlarımız bu geceyi dışarda geçirmeliler. Binalardan kesinlikle uzak durulmalı. Bu büyüklükteki depremler geniş alanlardan hissedilebilir. Antakya fayının Kıbrıs'ın güneyinden ileriye doğru gittiğini biliyoruz. Bu depremle fayın tamamın kırılıp kırılmadığını söylemek pek mümkün değil. Kırılmayan fayın ne zaman kırılacağı da belli değil. Ancak bu fayda da 6 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Bu bölgenin bu gecelerde tetikte olması lazım. Artçı şokların dağılımına göre ileriye doğru projeksiyonlar yapabiliriz.