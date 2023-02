CNN Türk muhabiri deprem anını gözyaşları içerisinde anlattı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CNN Türk canlı yayınında depremi hisseden ve o anları aktaran muhabir Buse Deviren, deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiğini söyledi. Deviren, "İnsanlar çadırlarından bile çıktılar. İnsanlar ağaçların devrilmesinden bile korktular" ifadelerini kullandı.

SAHRA HASTANESİNE GİDEN KÖPRÜ YOLUNDA HASAR OLUŞTU

Hatay'da sahra hastanesine giden köprü yolunda hasar oluştu. CNN TÜRK Muhabiri Buse Deviren trafiğe kapatılan yolda son durumu aktardı: Yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Ambulanslar şu anda bu yolu kullanamıyorlar. Sahra hastanesine giden bu şerit trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri güvenlik önlemlerini aldı ve yola giriş izni verilmiyor.

"ŞEHRE TOZ HAKİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin depreme Kahramanmaraş'ta yakalandığını belirten CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan "Asi Nehrinin doğudan batıya bölen bir yerdeyiz. Asi Nehri üzerindeki bir köprünün bir kısmı çöktü. Ekipler bant çekerek geçişleri engelliyor. Yollarda çatlaklar oluştu. Orta ve ağır hasarlı binalar vardı. Bunlardan muhakkak yıkılan olmuştur. Çünkü toz hakim. Biz bu tozun ayaktaki binaların yıkılması sonucu oluştuğunu düşünüyoruz. Hatay kent merkezinde büyük oranda elektrik yok. Depremde altyapı hatlarının zarar görmesiyle oldu. Çok fazla sayıda ambulans ekibi var." dedi.

"HASARLI BİR BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ BİLGİSİNİ ALDIK"

CNN Türk Muhabiri Enver Kaptanoğlu da "Antakya merkezde bulunuyorum. Yanımızdan birçok ambulans ve AFAD ekibi geçti. Hasarlı bir binanın çöktüğü bilgisini aldık. Güvenlik güçleri bu sokağı sivillerin girişini kapatmış durumda. Sokağı şu anda karanlık nedeniyle görüntüleyemiyoruz. Çökme riskiyle bir bina şu an karşı karşıya. Toz bulutu şu an iyice azalmış durumda. Biz depreme ilk yakalandığımız anda öyle bir toz bulutu vardı ki göz gözü görmüyordu. Şu an da o toz bulutu biraz azaldı." ifadelerini kullandı.