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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samandağ Belediye Başkanı canlı yayında konuştu: Samandağ'ın tamamında elektrik yok, enkaz altında kalanlar var

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#Deprem#Lütfü Savaş#Refik Eryılmaz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samandağ Belediye Başkanı canlı yayında konuştu: Samandağın tamamında elektrik yok, enkaz altında kalanlar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 21:40

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz bölgedeki sıcak gelişmeleri paylaştı. Eryılmaz, "Şu an Samandağ'ın tamamında elektrikler kesildi. Bir iki tane binada vatandaşlarımızın olabileceği yönünde bilgiler aldık" derken Lütfü Savaş, "AFAD'a Antakya'nın belli mahallelerinde bazı insanların enkazların altında olduğu ihbarları geliyor" ifadelerini kullandı. Gaziantep Valisi Davut Gül de kentte bir metruk binada kısmi çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Bölgeden çok sayıda ihbar gelirken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samandağ Belediye Başkanı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şu an Samandağ'ın tamamında elektrikler kesildi. Ağır hasarlı olan binaların yıkıldığını gördük. Hem merkezde, hem merkez dışında bazı ilçelerimizde bu şiddetli depremle birlikte hasarlı olan binalarımızın bir kısmının yıkıldığını gördük.

Bir iki tane binada vatandaşlarımızın olabileceği yönünde bilgiler aldık. Bir de bir telaş var, insanlar sokaklara döküldü. Arabalarıyla bir yerlere geçmeye çalışıyorlar.

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Ben sahildeydim, bizim belediye binamızı ortaya taşıdık. Herhangi bir hareketlilik olmadı.

Hatay’da iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi
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"BAZI İNSANLARIN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı:

20.04'te 6,4 Samandağ'da Defne'de Arsuz'da üç tane deprem yaşadık. 6,4 baya sürdü, baya da salladı. Ondan sonra Samandağ'da belli mahallelerinde, Antakya'nın belli mahallelerinde bazı insanların enkazların altında olduğu ihbarları geliyor AFAD'a.

Bir köprünün zarar gördüğü konuşuluyor. Şu an hasar görmüş binalarda da yıkım var. Tabi ki bu evlerini taşımak üzere taşıyıcı şirketlerin elemanlarının kaldığı ifade ediliyor.

Şu anda Hatay'da durum bu, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendiriyor. Antakya ve Defne'de daha önce zarar görmüş birçok binanın yıkıldığı haberleri geliyor.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerin Gaziantep'te de hissedildiğini belirtti. Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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DEFNE BELEDİYE BAŞKANI: MARAŞ DEPREMİNİ 3'E KATLAYAN BİR DEPREM

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, NTV'ye yaptığı açıklamada "Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3'e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Burada vatandaşlarımız çadır kentlere gitmez. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur" dedi. 

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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK: ŞU AN SUNAMİ GİBİ BİR SORUNUMUZ YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok, sahile yakın yerdeyiz şu an herhangi bir tsunami gibi bir sorunumuz yok. Uyarmak için söylemiş olabilirler. Şu ana kadar herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı. 

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ADANA VALİSİ ELBAN: KENTİMİZDE YIKILAN BİNA YOK

Adana Valisi Süleyman Elban, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hatay ve Samandağ’da meydana gelen 6,4 ve 5,8’lik iki deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş olup kentimizde yıkılan bir bina bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden etkilenen vatandaşlarımız tedbir amaçlı, okullarımızın spor salonları, spor salonlarımız, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile daha önce kullanılan salonlarda barınabilirler." dedi.

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