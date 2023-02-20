Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AFAD 'deniz seviyesi 50 cm yükselebilir' uyarısını kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Uyarı#Deniz
AFAD deniz seviyesi 50 cm yükselebilir uyarısını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 21:04

AFAD, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” açıklamasını yapmıştı. AFAD, yaptığı ikinci açıklamada 'deniz seviyesi yükselebilir' uyarısını kaldırdı.

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AFAD 20.56'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.

“İlgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

Hatay’da iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi
daha fazla video içinHatay’da iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildiSon dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildiHaberi görüntüle
Hatay’da iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi
daha fazla video içinHatay’da iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#AFAD#Uyarı#Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem
Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem