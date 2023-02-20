AFAD 'deniz seviyesi 50 cm yükselebilir' uyarısını kaldırdı

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AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AFAD 20.56'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.
“İlgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”