Prof. Dr. Orhan Şen'den kuraklık uyarısı: ‘Harita hemen hemen her şeyi gösteriyor’

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Bu harita hemen hemen her şeyi gösteriyor. Küresel ısınmanın meydan getirdiği iklim değişikliği artık Türkiye’de çok belirgin hale geldi. Geçen sene kasım ayı Türkiye’nin en sıcak kasım ayıydı. İklim de meteorolojik olaylar da bir karışıklık. 2020 ve 2021 yılı arasındaki farkı anlatmaya gerek yok kıpkırmızı.

Yağış çok önemli, yüzde 56 oranında azaldı. Şubat, Mart aylarında Marmara Bölgesi ve Karadeniz biraz yağış aldı ama içme suyuna faydası oldu. Esas tarımsal açıdan baktığımızda İç Ege Bölgesi’nde Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bir buçuk iki aydır yağmur yağmıyor. Büyük bir kuraklık içerisindeyiz. Yağış sorunları tarım ürünlerini de etkiliyor.

NE YAPMALIYIZ?

İklim üzerine iyice yoğunlaşmalıyız belediyelerle, hükümetle. Odaklanmamız gerekiyor. Belediyelerin iklim değişikliğine uyum politikaları geliştirilmeli. Belediyelerde kopukluk var.

Bizim tarım olarak da oturup konuşmamız gerekecek. Tarım ürünlerinin değiştirilmesi gerekebilir.

DENİZ SUYU İLE TARIM MÜMKÜN MÜ?

Olmaz, bu bir defa çok masraflı. Bunun yerine yağmur suyunu biriktirip konuşmalıyız. Belediyelerinde atık suyu artma tesisleri var, tarımda kullanılabilir. Yağmurları yağarken biriktirmemiz gerekiyor. Belediyelere büyük iş düşüyor. İklim değişikliği konusunda 5 belediye ile görüşüyoruz. Bunun bütün şehirlere yayılması gerekiyor.

Son 10 yılın en sıcak 5 yılını geçirdik. Şiddetli yağışlar kuraklığın habercisidir.

Yakılan ormanları gördüğümde için sızlıyor. Ormanlarımızı iklim dengesi açısından tutmamız gerekiyor. İklim bakanlığı bir an önce kurulmalı.

Tropik gece sayısı çok fazla arttı. Eskiden 10 tane ise şimdi 150’yi aştı. Yarı kurak iklime doğru gidiyoruz.

SON 50 YILIN EN SICAK MAYIS'I

Meteoroloji'nin 2021 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıkları Raporu'na göre ise son 50 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan'da mevsim normallerinde, diğer tüm bölgelerde ise üzerinde sıcaklık görüldü. Sadece Samandağ'da mevsim normalleri altına indi. Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16.7 derece iken, bu yıl 19.3 derece oldu. En yüksek sıcaklık ise 44.3 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 44.3 derece mayıs ayında Türkiye'de ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Bölgelere göre Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları ve uzun yıllar ortalamasına göre farklar şöyle oluştu:

"Marmara, uzun yıllar ortalaması 16.9 derece iken, bu yıl 18.3'e çıktı, en yüksek 34.6 derece Geyve. Ege, uzun yıllar ortalaması 18.6 derece iken, bu yıl 20.9'a çıktı, en yüksek 39.4 derece Aydın. Akdeniz, uzun yıllar ortalaması 19.3 derece iken, bu yıl 21.5'e çıktı, en yüksek 38.4 derece Kozan.

İç Anadolu, uzun yıllar ortalaması 14.6 derece iken, bu yıl 17.7'ye çıktı, en yüksek 35.3 derece Kırıkkale.

Karadeniz, uzun yıllar ortalama 15.2 derece iken, bu yıl 17.2'ye çıktı, en yüksek 37.9 derece Amasya.

Doğu Anadolu, uzun yıllar ortalama 13.6 derece iken, bu yıl 17.2'ye çıktı, en yüksek 36.6 derece Elazığ.

Güneydoğu, uzun yıllar ortalaması 20.7 derece iken, bu yıl 24.7'ye çıktı, en yüksek 44.3 derece Ceylanpınar."

SADECE MART AYI İYİ GEÇTİ

Raporda, mayıs ayında 40 merkezde yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleştiği belirtildi. Ekstrem sıcaklıklarda en büyük farklar Viranşehir, Şırnak, Ceylanpınar, Hakkari, Sarıkamış, Cizre, Ergani gibi merkezlerde görüldü. Mayıs ayı dışında bu yılın diğer ilk dört ayındaki uzun yıllar ve geçen yıla göre sıcaklık değerlerine bakıldığında ocak ayı uzun yıllar ortalaması 2.7, geçen yıl 3.3 derece iken, bu yıl 5.4 dereceye yükseldi. Şubat ayı uzun yıllar ortalaması 3.4, geçen yıl 4.9 derece iken, bu yıl 6.2 dereceye çıktı. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 7.1, geçen yıl 9.5 derece iken, bu yıl 7 dereceye düştü. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması ve geçen yıl 12.1 derece iken, bu yıl 13.4 dereceye çıktı.

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