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Hangi bölgede kim önde? İşte sonuçlar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#SEÇİM#Oy
Hangi bölgede kim önde İşte sonuçlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 19:03

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Seçmenler, Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı. Seçimin resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Peki hangi bölgede hangi aday önde? İşte sonuçlar...

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

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BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR

2. tur seçimlerinde bölge sonuçları da merak ediliyor. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgesi'nde sandıkların tamamı açıldı. İşte bölge bölge seçim sonuçları...

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde 6 milyon 479 bin 128 seçmen sandığa gitti. Erdoğan yüzde 49.22 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 50.78 oy aldı.

AKDENİZ BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

Ege'de 7 milyon 253 bin 730 seçmen oy kullandı. Erdoğan 42.25 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 57.75 oy aldı.

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EGE BÖLGESİ

MARMARA BÖLGESİ

Marmara'da 16 milyon 938 bin 848 seçmen 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Erdoğan 49.59 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 50.41 oy aldı.

MARMARA BÖLGESİ

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KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi'nde 5 milyon 216 bin 723 bin seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 65.36'sını alırken Kılıçdaroğlu 34.64'ünü aldı.

KARADENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi'nde 9 milyon 882 bin 400 seçmen sandık başına gitti. Erdoğan yüzde 59.04 oy alırken Kılçdaroğlu yüzde 40.96 oy aldı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 milyon 51 bin 294 oy kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 54.09 oy aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.91 oy aldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılan 4 milyon 516 bin 585 bin oyun yüzde 49.48'ini aldı. Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 50.52'sini aldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

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